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Фотофакт

Второй день работы выставки «Беларусь интеллектуальная»

БЕЛТА 0 0

Второй день работы выставки «Беларусь интеллектуальная»

Выставка научно-технических достижений "Беларусь интеллектуальная" в Минске во второй день работы вызвала еще больший интерес у минчан и гостей столицы.

Свои достижения и разработки демонстрируют ученые Национальной академии наук Беларуси, представители учреждений образования, научно-исследовательских государственных и частных организаций страны, технопарков, которые занимаются научными исследованиями. Всего на выставке представлено более 400 экспонатов, в том числе крупногабаритная техника.

Организовать выставку научных достижений Александр Лукашенко поручил в октябре прошлого года на встрече с председателем Президиума НАН Беларуси Владимиром Гусаковым.

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