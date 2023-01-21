Второй день работы выставки «Беларусь интеллектуальная»

Выставка научно-технических достижений "Беларусь интеллектуальная" в Минске во второй день работы вызвала еще больший интерес у минчан и гостей столицы.

Свои достижения и разработки демонстрируют ученые Национальной академии наук Беларуси, представители учреждений образования, научно-исследовательских государственных и частных организаций страны, технопарков, которые занимаются научными исследованиями. Всего на выставке представлено более 400 экспонатов, в том числе крупногабаритная техника.

Организовать выставку научных достижений Александр Лукашенко поручил в октябре прошлого года на встрече с председателем Президиума НАН Беларуси Владимиром Гусаковым.