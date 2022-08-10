Вторая колонна зерноуборочной техники переброшена на север Могилевской области

Вторая колонна зерноуборочной техники переброшена с юга на север Могилевской области. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Анатолий Ланкуть.

"Организованная колонна сельхозтехники из 13 комбайнов переброшена с южных на серверные районы Могилевской области, - отметил он. - В зависимости от конечной точки маршрута машины преодолеют путь от 150 до 200 км. Ротация позволит ускорить темпы уборки и максимально сохранить урожай. К слову, переброска первой партии состоялась 7 августа. Тогда 6 комбайнов переехали из Кировского в Быховский район".

На этот раз в Мстиславский район из Глусского, где убрано уже 86% площадей, были направлены 6 комбайнов, в Горецкий район выехали 4 машины из Кировского и 3 - из Бобруйского. В этих южных регионах уборка осуществлена уже почти на 60%. В свою очередь в Мстиславском районе аграрии убрали еще только 27% площадей, в Горецком - 23%.

По словам Анатолия Ланкутя, решение о перераспределении техники позволит ускорить темпы по всей области, ведь юг и север отличаются по климатическим и погодным условиям. В одной части хлеб созревает раньше и уборка уже идет полным ходом, в другой - зерно еще влажное. Сегодня север входит в активную стадию страды: зерно готово, дело осталось за техникой и погодой. Переброску комбайнов необходимо делать именно в середине, а не в конце страды, чтобы получить больший валовой сбор с хороших площадей.

На сегодня в области убрано 37% площадей (почти 400 тыс. т валового намолота), урожайность составила 31,8 ц/га, что выше прошлогодней на 1,6 ц/га.