Вся жизнь в кусочке пластика. Что такое ID-карты и биометрические паспорта и почему не нужно бояться технологий

Идея о том, чтобы ввести в стране биометрические документы, витала на протяжении более десяти лет. К ней присматривались с разных сторон, оценивали риски и возможности и искали финансирование. В 2017-м приступили к исполнению. И вот спустя четыре года упорных изысканий и разработок дело пошло.

Что такое ID-карта и биометрический паспорт

Внешне биометрический паспорт не сильно отличается от того, каким пользуемся сейчас, только на обложку нанесен символ, обозначающий биометрию. Внутри появилась пластиковая страница с данными гражданина на латинице, его фото и подписью, а в последнюю страницу вшит микрочип, в котором содержится специальная информация: фотография владельца, его имя, дата рождения, номер паспорта со сроком действия – в общем все те же данные, которые можно прочитать в паспорте обычном.

ID-карта будет использоваться на территории страны. Ее выдают в специальном запечатанном конверте (как и банковскую) с PIN- и PUK-кодами внутри. На нее нанесены Ф.И.О., личный номер, номер карты (по аналогии с номером паспорта), а также номер органа, выдавшего документ, дата выдачи и так далее. Карта двусторонняя, однако с обратной стороны QR-код, который содержит ту же информацию, но в закодированном виде, а также микросхему (или чип). На нем находится биометрическая информация человека, благодаря которой владелец карты персонифицируется во всех системах, что значительно упрощает жизнь и взаимодействие.

Удобство, практичность,безопасность

ID-карта – это, по сути, место, где собрана вся информация, которая может потребоваться в разное время ее владельцу, что не только удобно, но и современно. По словам заместителя начальника отдела по гражданству и миграции УВД Бобруйского горисполкома Валентины ШИНКЕВИЧ, плюсы от использования ID-карты можно будет ощутить буквально везде – от трудоустройства на работу до (в перспективе) проезда в транспорте или посещения библиотеки.

– Будущее у ID-карт самое радужное. Например, использование ID-карты сократит очереди в различные госорганы (справки и документы можно будет получать дистанционно). И способы применения карт со временем будут только расширяться: скоро ID-карта сможет заменить карту студента, горожанина, медицинскую карту, проездной, водительское удостоверение и многое другое.

То же касается и биометрического паспорта, который будет содержать всю необходимую информацию для упрощения любых процедур с его использованием, таких как получение визы и прохождение паспортного контроля на границе. Ведь биометрический паспорт будет содержать все нужные данные вплоть до отпечатков пальцев – прощайте, кипы документов, справок и бумаг, которые приходится носить с собой сегодня.

Вообще говорить о биометрическом паспорте можно много, проще перечислить его явные плюсы:

– быстрое пересечение границы за счет автоматизированного считывания данных;

– сложнее подделать, а в идеале вообще невозможно;

– в случае утери им никто не воспользуется, кроме владельца;

– в перспективе биометрический паспорт будет единым документом для государственных и частных учреждений.

Благодаря ID-карте любой сможет получить электронную цифровую подпись, которая откроет доступ к большому количеству электронных услуг не выходя из дома. К примеру, требуется получить справку из налоговой или о составе семьи (какие-либо другие юридически значимые документы). Зарегистрировавшись на Национальном правовом портале электронных услуг, с помощью своей электронно-цифровой подписи любой человек сможет подписать это обращение в электронном виде и опять же в электронном виде получить необходимый документ.

Что касается безопасности, то новый формат документов практически невозможно подделать. Нельзя подделать и сведения, которые хранятся на так называемых электронных носителях информации.

В обязательном порядке или по желанию?

Пока все по желанию. Сложно сказать, что будет через два или три года, но сегодня бобруйчане одинаково свободно могут как заказать себе «документы будущего», так и получить привычный паспорт или обменять документ с истекшим действием на аналогичный с новыми временными рамками. Такого же мнения и начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей БЕГУН:

– С 1 сентября мы начали прием заявлений граждан во всех подразделениях по гражданству и миграции как на оформление биометрических документов, так и на получение всем привычного бумажного паспорта. То есть государство предоставило гражданам возможность выбора – получать как паспорт старого образца, так и биометрические документы. При этом человек, получивший биометрический документ, в последующем паспорт старого образца уже не получит. Для иностранцев же установлено однозначное требование по получению биометрических документов вида на жительство и биометрических проездных документов. Причем в Указе Президента сроков никаких не оговорено. То есть фактически действие паспорта старого образца ограничено тем сроком, который указан в документе.

Мифы о вреде и неустанном контроле

Для начала следует свыкнуться с мыслью, что полная «биометрификация» неизбежна: сегодня полностью перешли или активно работают в направлении перехода на биометрические документы фактически все развитые страны мира. Можно сказать, будущее уже наступило, и отрицать это бессмысленно. А вот развенчать мифы о вреде таких документов и о якобы тотальной возможности слежки пришло время.

Страшно держать всю информацию в одном месте. Все данные, от цифровой подписи и отпечатков пальцев до вашей фотографии, находятся в зашифрованном состоянии. И даже если каким-то чудом злоумышленник получит доступ к этой информации, он ничего не сможет с ней поделать, потому что перед его глазами будет лишь набор бессвязной и разрозненной информации.

Биометрические системы ненадежны. При производстве биометрических документов применялись самые передовые технологии, а 90% из составляющих этих документов производится на территории нашей страны. Значит, мы фактически не зависим от внешних поставок, что делает практически невозможной подделку или перезапись информации, которая имеется на электронном чипе.

Биометрические технологии плохо изучены. Они могут быть опасны для здоровья. Оптические сканеры отпечатков пальцев и терминалы идентификации по лицу не более опасны, чем фотоаппарат или видеокамера. Вопреки расхожему мнению в них не используют лазеры, поэтому риск для здоровья полностью исключен. Лицевые терминалы к тому же идентифицируют человека бесконтактно. В условиях пандемии COVID-19 это еще больше повышает уровень безопасности устройства.

Мы под колпаком? Глупости. На самом деле, люди давным-давно абсолютно добровольно передают свою персональную и биометрическую информацию в разные открытые базы данных: вводят номера телефонов, свои возраст, рост, вес, группу крови, загружают сканы паспорта на сторонние серверы (когда, например, забыли пароль от «Одноклассников»). Биометрические паспорта уже давно используются в других странах, например, в Казахстане, Латвии, Молдавии, Польше, России, США, Израиле, Узбекистане, Финляндии, Эстонии, и они настолько облегчают и «ускоряют» жизнь, что многие из тех, кто однажды попробовал все прелести биометрических документов, вспоминают бумажный паспорт как страшный сон – настолько удобно и комфортно иметь всю нужную информацию под рукой.

В общем, XXI век уже давно наступил, и нам нужно лишь выбрать – следовать в ногу со временем или ностальгировать по былым временам.