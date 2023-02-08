Вступительная кампания в Университет гражданской обороны МЧС Беларуси набирает обороты, абитуриенты уже идут в городские (районные) отделы по ЧС по месту жительства, чтобы написать заявление о желании учиться в столичном ведомственном вузе. Еще есть время сориентироваться, однако, не так много - до 1 апреля. Представляем вам аргументы в пользу УГЗ:

- Качество образования, проверенное временем;

- Факультеты больших возможностей:

Университет осуществляет подготовку специалистов с высшим образованием по специальностям:

«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» (для юношей), квалификация «инженер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

«Пожарная и промышленная безопасность» (для юношей и девушек), квалификация «инженер по пожарной и промышленной безопасности».

Срок обучения на дневной форме – 4 года, на заочной – 5 лет. Обучение проводится на бюджетной и платной основе.

- Социальная защищенность

Все 4 года обучения курсанты обеспечиваются обмундированием, питанием, медицинским обслуживанием, коммунально-бытовыми услугами и общежитием, обязательным государственным страхованием жизни и здоровья, выплачивается ежемесячное денежное довольствие (около 500 бел.руб.), предоставляется оплачиваемый ежегодный отпуск, обучаются практическому вождению с возможностью получения водительского удостоверения категории «В» и на них распространяются все права и обязанности спасателя.

- Яркая студенческая жизнь:

возможность проведения научных исследований под руководством преподавателя, участие в творческих коллективах (КВН, вокально-инструментальный ансамбль, хореографические группы). Работают спортивные секции по рукопашному бою, борьбе, гиревому спорту, мини-футболу, волейболу, выпускается электронный онлайн журнал UCP LIVE и другие направления и т.д.

- Востребованность выпускников:

По окончании учебы выпускникам (обучавшимся за счет средств бюджета) выдается диплом о высшем образовании, присваивается специальное звание «лейтенант внутренней службы» и обеспечивается первое рабочее место.

Курсанты, зачисленные в университет, исключаются с воинского учета (освобождаются от службы в армии) и зачисляются в кадры МЧС. Время учебы засчитывается в срок службы в Вооруженных Силах.

Необходимые шаги к карьере:

- Обратиться в городской (районный) отдел по ЧС по месту жительства с заявлением о желании поступить в университет.

- Пройти медицинское освидетельствование военно-врачебной комиссии МВД (по направлению отдела кадров) для определения степени годности к службе в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям.

- Пройти профотбор, включающий в себя сдачу зачетов по физической подготовке.

- Успешно сдать централизованные экзамены по учебным предметам «Русский язык» или «Белорусский язык» и «Математика» или «Физика», а также централизованное тестирование по учебному предмету «Математика» или «Физика» (по которому не сдавался экзамен).

Для получения дополнительной информации о порядке поступлении необходимо обратиться по телефону: 80225-79-37-92 в Бобруйский ГРОЧС (Гагарина, 46).