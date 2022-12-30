Встречи с молодыми специалистами

Во время рабочих визитов в бобруйские организации председатель горисполкома Игорь Кисель не упускает возможности встретиться с молодыми специалистами. Городской глава интересуется у ребят, как их приняли в коллективах, узнает об условиях жизни и о первых профессиональных успехах.

В городской детской больнице Игорь Николаевич на днях пообщался с молодыми врачами. Одна из них – Ульяна Борисевич (врач-интерн педиатр). Девушка родом из Солигорска, но первым рабочим местом для нее стало медучреждение нашего города. Ульяна Михайловна в августе прибыла на работу в педиатрическое отделение для детей до года. К слову, ее супруг (врач-анестезиолог) сейчас тоже проходит интернатуру в городской больнице скорой медицинской помощи им. Морзона. Семья молодых специалистов планирует остаться работать в Бобруйске.