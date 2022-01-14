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Референдум 2022

Встречи по обсуждению проекта Конституции прошли на предприятиях Бобруйска

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Встречи по обсуждению проекта Конституции прошли на предприятиях Бобруйска

В городе на Березине продолжают работать диалоговые площадки по обсуждению изменений и дополнений в Основной закон страны. Сегодня на встречу с трудовым коллективом ОАО "Красный пищевик" пришли депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Вера Широкая и Владимир Гацко, глава администрации Первомайского района Виталий Власевич и прокурор города Александр Конецкий. Встречу в ОАО "ФанДОК" провели депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Ирина Рынейская и глава администрации Ленинского района Андрей Дубинчик.

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