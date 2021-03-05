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Встречали оркестром: сотрудниц «Бобруйскагромаша» креативно поздравили с Международным женским днем

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Встречали оркестром: сотрудниц «Бобруйскагромаша» креативно поздравили с Международным женским днем

Фото Виктора ЧАБАНА.

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