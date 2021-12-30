Встречаем тигра правильно

Символом наступающего года станет водяной Тигр. По китайскому календарю год Тигра вступает в силу 1 февраля 2022-го и продлится до 21 января 2023-го.

Тигр – третий знак китайского гороскопа. Согласно легенде, полосатый хищник был уверен, что никто из животных не может сравниться с ним, ведь его сила и энергия достойны наивысшего признания. Когда происходило распределение очередности знаков китайского гороскопа, Тигр был уверен: он будет первым. Однако Крыса заняла это место за хитрость, Бык стал вторым благодаря усердию и трудолюбию. В результате Тигру пришлось довольствоваться третьим местом, но это не смирило гордый нрав хищника – в Китае Тигр известен как царь всех зверей. Он символ отваги и силы, изгоняющей зло.

Считается, что из двенадцати животных китайского гороскопа Тигр – самый красивый и сильный зверь, связанный с воинскими доблестью и отвагой. Чтобы порадовать полосатого хищника, заручившись его покровительством в новом году, в праздничную ночь нужно выбрать правильный наряд. Существует бирманская легенда, согласно которой буйвол однажды победил тигра. С тех пор хищник не любит быков и коров. Поэтому ни в коем случае нельзя встречать праздник в одежде, в которой отмечали наступление 2021 года. Тигр может воспринять это как напоминание о прошлом поражении и затаить обиду.

Встречать новый год лучше в одежде из натуральных материалов, а не из синтетики и других искусственных тканей. Шелк, кожа, замша – отличный выбор для роскошного и элегантного наряда. Тигр не любит вычурность и пафос, он достойно оценит утонченный внешний вид. Женщинам рекомендуется встречать новый год в нарядах классического фасона с интересными акцентами. Это могут быть асимметрия, разрезы (только с ними не стоит усердствовать), пышная юбка или рукава. На новогоднюю вечеринку выбирайте коктейльное платье-футляр или многослойную юбку из тонкой ткани. Женщины, предпочитающие деловой стиль, могут не отказываться от привычных брючных кос­тюмов, только более оригинальных фасонов и из струящихся натуральных тканей. Вечерний комбинезон – тоже отличная идея для встречи новогоднего праздника. Никто не отменял и аксессуары авторской работы (например, текстильные броши в виде цветов). Полосатый хищник предпочитает сдержанные спокойные цвета и классический крой, поэтому беспроигрышный вариант для мужчин – брючный костюм с рубашкой. Но стоит отказаться от черного цвета, обратив внимание на всевозможные оттенки серого и коричневого. Не забудьте о запонках или зажимах для галстука, они добавят образу индивидуальность. Важно, чтобы костюм мужчины не был в дисгармонии с нарядом его спутницы.

Модная палитра наступающего года любительницам ярких и насыщенных цветов может показаться немного скучной, но это не так. Тем более что каждый цвет имеет отношение к водяному Тигру и явно ему понравится. Медово-­желтый напоминает о связи «полосатика» с природой и его любви ко всему естественному.

Мятно-зеленый ассоциируется с мудростью, отвагой и равенством. Лазурно-синий и голубой, конечно же, указывают на водную стихию 2022-го. Темно-коричневый говорит о чувстве защищенности, ведь именно полосы этого цвета помогают тигру охотиться, сливаясь с природным ландшафтом. Желто-­оранжевый – характерный тиг­риный цвет. Одежда такого цвета, выбранная для новогодней ночи, больше всего заслужит благосклонность Тигра. Оливковый – один из самых натуральных природных оттенков, который ­настраивает на спокойствие. А оно нужно не только дикой кошке перед прыжком во время охоты, но и всем людям, решившим изменить жизнь и покорить новые вершины. Встречая год, следует избегать рисунков, имитирующих кожу леопарда или змеи: конкуренция Тигру не нужна.

Исключение из этого правила – тигровый принт, но использовать его следует в меру, чтобы образ для встречи главного зимнего праздника не выглядел слишком вульгарно.

Тигр не любит яркие, неоновые и искусственные оттенки. Не стоит выбирать и одежду фиолетового цвета в новогоднюю ночь.

Овнам следует надеть наряды оранжевого или красного цвета, тогда Тигр будет способствовать развитию и поможет реализовать все планы. Тельцам стоит обратить внимание на вещи зеленого или коричневого цвета. Близнецам рекомендуется использовать в новогодних вещах элементы желтого цвета. Ракам надо обратить внимание на светлые оттенки – молочный или бежевый. Для Льва идеальным вариантом будет серебряный наряд, это поможет сиять весь год Тигра. Девам подойдут нежные оттенки: светло-голубой и светло-зеленый. Весам рекомендуется образ в светло-­розовой гамме. Скорпионам подходят любые сочетания цветов. Козерогам следует добавить яркую деталь в новогодний образ. Водолеям подойдет золотистый цвет, он принесет успех в 2022-м. Рыбам надо присмотреться к образу в светло-голубых оттенках.

Самыми счастливыми цветами 2022-го являются синий, зеленый, красный и желтый. Однако использовать каждый из них следует в зависимости от сферы, в которой вы хотите оптимизировать свои шансы на успех. Синий следует использовать для переговоров, собеседований и общения. Зеленый – для адаптации к новому месту жительства, новой работе или какому-то новому начинанию. Красный – для романтических встреч или в ожидании рождения ребенка. Желтый – для приобретения недвижимости или для всех дел, связанных с наследием. Белый и золотой цвета уравновешивают энергетические потоки 2022 года. Если чувствуете неуверенность в своих силах, используйте белый и золотой цвета при выборе одежды, аксессуаров и талисманов, чтобы защитить себя от возможной неудачи.

Если хотите порадовать Тигра, обратите внимание на деревянные или металлические аксессуары (вазочки, декоративные фигурки и прочее). Используйте эти небольшие предметы в сервировке стола или в декоре комнаты, где состоится празднество. Накройте стол текстильной скатертью и для каждого гостя подберите льняные салфетки. Не забывайте, что войлок – чудесный материал для ручной работы. Из него можно вырезать кольца для салфеток, салфетки под тарелки, а еще елочки, снежинки или даже фигурки тигра для украшения стола или подарков. Тигр хотя и хищник, но все-таки котик, который любит все мягкое, округлое и теп­лое. Привнесите больше темно-коричневых полос в декор. Так, следуя заветам китайского гороскопа, вы приманите богатство и финансовое благополучие. Задобрите хищника, а Тигр защитит вас на целый 2022 год. Полоски разбавьте предметами и тканями золотых, коричневых, красновато-­коричневых или ­серебристо-серых тонов.

Традиционное для Нового года сочетание красного и зеленого оттенков будет идеально смотреться на полупрозрачных шарах трендов 2021-2022 сезона. Можно добавить в декор стеклянные украшения травянистого, ментолового, хвойного, пурпурного и рубинового цветов – дизайнеры интерьера советуют обратить на них особое внимание.

Присмотритесь к бежевому: причем в моде разные его оттенки, такие как карамельный, ванильный, охра, янтарный, сепия и песочный. Бежевый уже не первый сезон среди трендов в дизайне интерьера и одежды, а в новогодние праздники будет смотреться необычно, но вместе с тем изысканно.

Изделия с рифленой фактурой выглядят лаконично, но в то же время привлекают внимание вследствие неординарной и интересной текстуры. Можно сделать из рифленой бумаги праздничные колпаки и даже аксессуар на голову.

Живой декор всегда выглядит вы­игрышно, ведь сразу в комнату добавляется ощущение свежести, а дом словно оживает. Кроме классических еловых венков, можно изящно оформить дом эвкалиптом, туей и веточками омелы. Украсьте камин, окна или новогодний стол. Венки по давней традиции будут оберегать ваше гнездышко и принесут удачу в новом году. Можете украсить зелень в квартире дождиком или гирляндой.

Минимализм – это всегда об аккуратности, хрупкости и нежности. Небольшие конусообразные елки можно поставить на праздничный или журнальный стол. Они не нуждаются в дополнительных украшениях и напоминают мини-арт-объекты. Чтобы не­обычные елки вписались в интерьер, добавьте свечи или небольшие деревянные игрушки.

Зеленый цвет символизирует удачу – достаточно вспомнить четырехлистный клевер, долларовые купюры и любимые на Востоке украшения из нефрита. Поставьте на стол тарелку, полную свежей зелени и зеленых овощей. Пусть на ней будут базилик и кинза, петрушка и укроп, стручковая фасоль и брюссельская капуста. Так вы начнете 2022-й на здоровой и бодрой ноте.

Во многих азиатских странах люди едят в Новый год длинную лапшу, которая ассоциируется с длинной и благополучной жизнью. Вы можете отметить праздник блюдами из азиатской лапши, а можете приготовить что-то со спагетти: Тигр не будет против такого много­национального подхода.

Свинина символизирует процветание. Поставьте себе четкую цель в наступающем году и встречайте праздник, например, приготовив фантастически вкусную свинину с черно­сливом или с грушами и ароматными травами.

Практически каждая семья в Китае ест рыбу в канун китайского Нового года. Для китайцев она символизирует богатство, ведь слова «рыба» и «достаток» произносятся по-­китайски одинаково. В Китае рыбу принято готовить целиком, что тоже символично и означает, что такое блюдо способно накормить всю дружную семью, встречающую за одним столом новогодний праздник. При этом китайцы не съедают всю рыбу за один раз, оставляя символический запас на будущее. И традиции соблюдены, и еда на следующий день есть. Так что рыба на столе при встрече нового года – это к достатку.

Подача курицы – еще одна новогодняя традиция в Китае. Жители Поднебесной считают ее символом возрождения. Лучше всего, как и рыбу, готовить ее целиком, например, запеченную с имбирем и чесноком или кантонскую в соевом ­соусе.