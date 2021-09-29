Встреча с молодыми специалистами системы образования города

Доброй традицией стало проведение в конце сентября встречи с молодыми педагогами города Бобруйска.

На встрече, которая состоялась 24 сентября 2021 г. на базе ГУО «Средняя школа № 35 г. Бобруйска», присутствовали заместитель председателя Бобруйского горисполкома Виктория Анатольевна Омелюсик, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Ирина Николаевна Рынейская, заместитель начальника управления по образованию Бобруйского горисполкома Оксана Владимировна Борисевич, председатель Бобруйской городской организации профсоюза работников образования и науки Руслана Владимировна Кравцова.

Молодым педагогам рассказали о том, что в нашем городе создаются все условия для успешной адаптации молодых педагогов: работают школы молодого учителя, консультационные пункты, методические объединения, в учреждениях образования внедрено наставничество, с целью выявления талантливых молодых педагогов, повышения престижа педагогического труда проводится городской конкурс «Мы молоды, мы талантливы!».

Ирина Николаевна Рынейская рассказала, какие создаются условия для самореализации молодежи и стимулы для их включения в общественные процессы на государственном уровне. Руслана Владимировна Кравцова отметила, что большая роль в учреждении образования отведена профсоюзной организации. Очень важно, особенно на первом рабочем месте, чувствовать себя под защитой.

Ветеран педагогического труда Светлана Алексеевна Бурлакова дала напутствие молодым педагогам, поделилась интересными моментами своей трудовой деятельности.

Обращаясь к молодым педагогам, Виктория Анатольевна Омелюсик акцентировала внимание молодежи, что задача органов местной власти – оказать всяческое содействие, помощь в их профессиональном становлении.

Все участники встречи пожелали молодым коллегам быть успешными, инициативными, преданными своему делу, чтобы их первое рабочее место стало хорошей стартовой ступенькой в большом профессиональном росте!

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