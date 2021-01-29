Встреча, посвященная Дню памяти воинов-интернационалистов, прошла в УК «Центр досуга и творчества»

28 января в УК «Центр досуга и творчества г.Бобруйска» прошла встреча «Герои живут рядом», посвящённая Дню памяти воинов-интернационалистов для учащихся филиала УО «БГТУ» «Бобруйский государственный лесотехнический колледж».

Зубарь Василий Анатольевич - полковник в отставке, участник боевых действий в Афганистане с января 1987 по февраль 1989 года. В феврале 1989 года, будучи заместителем начальника оперативной группы по выводу войск на Терменском направлении, шёл замыкающим в колоне, выводя войска из Афганистана.

Василий Анатольевич родился в большой семье в деревне Птичь Петриковского района Гомельской области 23 апреля 1948 года. Военную службу выбрал неспроста, его отец прошёл дорогами Великой Отечественной войны. Это и дало толчок молодому парню посвятить свою жизнь такому нелёгкому делу. Вначале Московский областной педагогический институт имени Н. К. Крупской, затем Военно-политическая академия имени В. И. Ленина. В Афганистан уходил из войсковой части Заслоново (Лепельский район, Витебская область) 3-ий гвардейский танковый полк, 3-ьей гвардейской танковой дивизии. Оставив на родине супругу с двумя дочерями.

Не скрывая ничего, Василий Анатольевич отвечал ребятам на интересующие их вопросы, ведя настоящий мужской разговор, именно это и расположило молодёжь к общению с этим мужчиной. Были затронуты темы прошлого и настоящего: о полученной контузии, о бывших сослуживцах, с которыми до сих пор поддерживают дружеские отношения и устраивают ежегодные встречи в Москве и наградах.

Награды украшают всю грудь Василия Анатольевича, главные среди них: орден Красной Звезды, орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени, медаль «За боевые заслуги», медаль «За трудовое отличие», орден «Звезда» и «Дружба народов» - государственные награды Демократической Республики Афганистан и многие другие.

Василий Анатольевич дал напутствие молодым людям: «Ребята, учитесь это очень важно, берегите себя и знайте, что только грамотному, толковому, подготовленному человеку возможно достичь любых рубежей совершенствования. Всегда нужно стремиться к большему, никогда не отказываться от того, что вам предлагают и стремиться брать себе рубеж чуть выше, чем ты можешь!»

В завершение мероприятия ребята прочитали стихотворение Малявского Эдуарда «Помним» и подарили памятный сувенир.