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2022-й - Год исторической памяти

Встреча поколений прошла на кануне Дня защитника Отечества в отделении круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов

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Встреча поколений прошла на кануне Дня защитника Отечества в отделении круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов

2022 год в Беларуси объявлен Годом исторической памяти. Наилучшим примером связи поколений являются встречи молодёжи с пожилыми людьми.

Такая встреча прошла на кануне Дня защитника Отечества в отделении круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов УСЗ «ТЦСОН  Первомайского района  г.Бобруйска».

Вокально-инструментальный коллектив УО «Бобруйский государственный строительный профессионально-технический колледж» подарил хорошее настроение проживающим отделения. Трогательное исполнение песен прошлых лет юными вокалистами никого не оставило равнодушными.

Работники и проживающие отделения поздравляют всех мужчин с Днем защитника Отечества! И пусть небо над нашей Родиной всегда будет только голубым и мирным!

 

Заведующий отделением круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов УСЗ «ТЦСОН Первомайского района г.Бобруйска»

С.В.Алимова

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