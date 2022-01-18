Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Ирина Рынейская провела встречи по обсуждению проекта Конституции

Депутатат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Ирина Рынейская встретилась сегодня с трудовыми коллективами инспекции МНС по г. Бобруйску и Бобруйской городской больницы скорой медицинской помощи имени В.О. Морзона.

Во время встречи подробно обсудили изменения и дополнения в Конституцию.