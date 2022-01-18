Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Ирина Рынейская провела встречи по обсуждению проекта Конституции
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Депутатат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Ирина Рынейская встретилась сегодня с трудовыми коллективами инспекции МНС по г. Бобруйску и Бобруйской городской больницы скорой медицинской помощи имени В.О. Морзона.
Во время встречи подробно обсудили изменения и дополнения в Конституцию.
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