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Референдум 2022

Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Ирина Рынейская провела встречи по обсуждению проекта Конституции

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Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Ирина Рынейская провела встречи по обсуждению проекта Конституции

Депутатат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Ирина Рынейская встретилась сегодня с трудовыми коллективами инспекции МНС по г. Бобруйску и Бобруйской городской больницы скорой медицинской помощи имени В.О. Морзона.

Во время встречи подробно обсудили изменения и дополнения в Конституцию.

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