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Встреча Лукашенко и Путина проходит в Сочи

belta 57 0

Встреча Лукашенко и Путина проходит в Сочи

Встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко и Президента России Владимира Путина проходит в Сочи.

Планируется, что лидеры двух стран подробно обсудят широкий комплекс вопросов развития белорусско-российских отношений, совместное реагирование на возникающие вызовы, в том числе в сфере военной безопасности, взаимодействие в интеграционных структурах.

Кроме того, Александр Лукашенко и Владимир Путин обменяются мнениями по тематике международной повестки дня.

Незадолго до начала встречи Telegram-канал "Пул Первого" сообщил, что регламента по продолжительности переговоров нет. Более того, есть планы, что лидеры стран вместе пообедают и покатаются на лыжах.

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