Встреча Лукашенко и Путина проходит в подмосковном Ново-Огарево

Встреча президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина проходит в подмосковном Ново-Огарево, передает корреспондент БЕЛТА.

Главы государств условились о новой встрече еще в ходе телефонного разговора вечером 5 февраля. Тогда они обсудили три блока вопросов белорусско-российского сотрудничества.

Первый касался общей повестки взаимодействия в экономике, политике, вопросов безопасности. В частности, говорили о дальнейших действиях в рамках Союзного государства по обеспечению безопасности Беларуси и России. Основное, о чем договорились главы государств, - определить дату встречи в ближайшее время. Главной ее целью станет контроль за исполнением двумя правительствами поручений, данных президентами ранее. Прежде всего в сфере импортозамещения и по всем направлениям антисанкционного взаимодействия. Этому был посвящен второй блок вопросов в разговоре Александра Лукашенко и Владимира Путина. Третий - подготовка к заседанию Высшего госсовета. В связи с тем, что на февраль запланировано заседание Совета Министров Союзного государства, Высший госсовет предварительно планируется провести в апреле - мае. На заседании, как ожидается, имеющиеся договоренности будут формализованы, подписаны соответствующие документы. Но до этого весь спектр актуальных на сегодняшний день вопросов главы государств обсудят и уточнят в ходе встречи.

Накануне, 16 февраля, в интервью зарубежным и белорусским журналистам Александр Лукашенко рассказал некоторые подробности предстоящей встречи с российским коллегой. "Мы вопросы безопасности, обороны будем обсуждать. Но главное (я уже говорил, что мы где-то в апреле - мае готовим заседание Высшего государственного совета) - обсудим вопросы и экономического, и военного, и политического характера, которые будут обсуждаться на Высшем государственном совете. Один из важнейших вопросов: мы все-таки хотим посмотреть, как правительства Беларуси и России выполняют поставленные нами задачи. Прежде всего экономические: по энергоносителям, единому рынку, импортозамещению - как финансируются, как реализуются. Это целый комплекс вопросов. Поэтому мы все вопросы будем обсуждать. И если мы выйдем на вопрос нашей совместной группировки в Беларуси, конечно, будем и это обсуждать", - отметил Президент Беларуси.