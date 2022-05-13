Вспышка COVID-19 в КНДР: заразились уже более 18 тыс. человек
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В КНДР сообщили о резком увеличении числа заболевших COVID-19. По последним данным, коронавирусом заразились более 18 тыс. человек, шесть скончались, сообщает БЕЛТА.
"Только 12 мая по всей стране было зарегистрировано около 18 тыс. случаев заболевания", - говорится в сообщении Центрального информационного агентства Кореи.
На этой неделе власти КНДР заявили о первых с начала пандемии случаях заболевания коронавирусом. Сейчас в стране циркулирует вариант штамма омикрон - BA.2.
Лидер КНДР Ким Чен Ын накануне проинспектировал государственный штаб по профилактике эпидемий. Он распорядился перевести систему здравоохранения страны в режим действия при "максимальной опасности".
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