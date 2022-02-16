Иерей Павел Лукин: «Для всех нас важно восстановить историческую память, чтобы жить дальше»

Иерей Павел Лукин, настоятель храма Святого Духа Бобруйска, поделился мыслями о важности сохранения исторической памяти и консолидации общества.

– Социальные проблемы для меня – это прежде всего вопросы, связанные с нашим умением жить вместе. Только общество, которое едино в своих базовых ценностях, может успешно решать социальные проблемы. Базовые ценнос­ти для нашей страны – в первую очередь христианские. Они сводятся к двум важнейшим константам – любви к Богу и человеку. Если нет любви к Богу, неоткуда взяться любви к человеку. В таком случае социальное измерение не работает или становится формальным. Если сказать кратко, для нашего народа сейчас необходимы христианское просвещение, передача опыта жизни с Богом и друг с другом, который мы утратили в XX веке. Тогда мы сможем совместно решать насущные проблемы.

Память человека – неотъемлемая часть его личности. Человек без памяти – это инвалид, «Иван, не помнящий родства». Знаменитый нейропсихолог Оливер Сакс писал о проблеме беспамятства: «Чтобы оставаться собой, мы должны собой обладать: владеть историей своей жизни, помнить свою внутреннюю драму, свое повествование. Для сохранения личности человеку необходима непрерывность внутренней жизни». Если теперь перенести эту мысль на наш белорусский народ, то в XX веке произошел этот разрыв. Мы имели много испытаний, было совершено много зла, но были и хорошие, славные вещи. Все это должно сложиться в единую картину, должны быть сделаны определенные выводы о настоящем и будущем. В жизни как человека, так и народа есть не только положительные страницы, которые надо, конечно, обязательно помнить, но и отрицательные. Это так называемая трудная память. На нашу теперешнюю жизнь влияет и то, и другое. Сейчас мы хорошо помним Победу в Великой Оте­чественной войне, чтим погибших, но забываем о тысячах репрессированных, которые были убиты ни за что в советские годы, среди них многие священники и верующие люди. Для всех нас важно восстановить эту историческую память, чтобы жить дальше. Как говорил Александр Васильевич Суворов, «война закончена лишь тогда, когда похоронен последний солдат». Трудный XX век закончится тогда, когда все несправедливо обиженные и погибшие будут помянуты, будут названы и увековечены их имена. Это деятельное покаяние, о котором говорил пророк Иоанн Креститель. Лучшая жизнь будет тогда, когда выпрямятся все кривизны и провалы нашей исторической памяти.