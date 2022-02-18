Вспоминая о «мастере сурового стиля»: 100 лет со дня рождения художника Савицкого

В 2022 году исполняется 100 лет со дня рождения народного художника Беларуси Михаила Савицкого, чье творчество ознаменовало целую эпоху в национальном искусстве. Михаил Андреевич Савицкий навсегда вошел в историю Беларуси как величайший мастер искусства современности, замечательный педагог и общественный деятель, чье творчество составляет одну из самых ярких страниц национальной культуры.

18 февраля 2022 года сектором по работе с детьми ГУК «Дворец искусств г.Бобруйска» была проведена познавательная программа «Жизнь и творчество Михаила Савицкого», посвященная 100-летию Михаила Андреевича Савицкого, для учащихся ГУО «Средняя школа №16 г. Бобруйска».

В ходе мероприятия ведущая поговорила с ребятами о жизни и творчестве знаменитого художника Беларуси, рассказала о главных этапах жизни Михаила Андреевича и особенностях его художественного стиля, о темах и жанрах его работ. После чего учащимся был показан видеоролик «В его картинах – наша история», рассказывающий о наследии известного мастера. В конце программы ведущая провела викторину «Живопись белорусских и зарубежных художников», познакомив ребят с отечественными художниками.

Изобразительное искусство играет важную роль в духовном обогащении школьников, способствует закладке этических и эстетических чувств. Поэтому так важно активно вовлекать детей в мир творчества и искусства, на что и была направлена прошедшая познавательная программа.

Методист сектора по работе с детьми

ГУК «Дворец искусств г. Бобруйска»

Виктория РУБЕЦ

Фото Натальи ДАВИДОВИЧ