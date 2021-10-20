Всё-таки вкусно или нет? Что едят бобруйские школьники

Посмотреть, как организовано питание в детских столовых и буфетах, а также задать главный вопрос: "Всё-таки вкусно или нет?" корреспондент БЖ отправилась в среднюю школу № 26.

«В школе есть свой пищеблок. Готовят наши повара сами и с большой любовью, все-таки мы кормим детей. - поясняет директор школы, Елена Сергеевна ТАМКОВИЧ. - Сейчас, в связи с эпидемиологической ситуацией мы ужесточили меры по контролю за соблюдением масочного режима. Все сотрудники, включая поваров, находятся в масках. Детки, по приходу в столовую, тщательно моют руки. Для приема пищи рассаживаются с соблюдением норм дистанцирования. В буфете всегда разнообразная выпечка, как из «Купалинки», так и от наших поваров, поэтому ни кто не останется голодным. К детскому питанию мы относимся со всей серьезностью».

Первоклашки СШ№ 26, на обеде. Уже успела купить пиццу, и не одну - а целых три.

А, что говорят сами дети?

«Я люблю то, что нам дают. Это очень вкусно. Всегда съедаю всё и даже хочется добавки. Больше всего люблю котлеты». – Лиза, 1»А»

Секрет школьных котлеток

Размоченный в молоке батон, добавленный в фарш, делает котлеты более мягкими, и это нравится детям. Попробуйте.

«Я люблю макароны с сыром и еще колбаску. А в буфете покупаю пиццу. Иногда на полдник нам дают булочки с шоколадной начинкой и молоко – это мой любимый полдник». - Алиса, 1 «В»

«Поварам я бы сказал огромное спасибо, они же стараются для нас. Хотят, чтобы было как дома. Поэтому я всё съедаю». - Никита, 1 «Б»

В буфете, малыши и дети постарше, могут купить всё, что только пожелают. Школьные пиццы, пирожки с различными начинками, ароматные булочки и хрустящее безе. Одним словом - налетай.

Приятно удивили и цены. Бюджетно, а главное - вкусно!

Легендарные школьные пиццы

Всё-таки вкусно или нет?

Мы расспросили школьников Бобруйска из разных школ, о том, что они думают о еде в столовой.

«Я вообще всё люблю. Люблю есть. А самое вкусное это борщ, с чёрным хлебом его ем» - Кирилл, 3 класс СШ №6

«Я люблю школьную еду, всю. И еще люблю как в больнице готовят. Самое любимое это запеканка и в детстве любила омлет» - Аня, 5 класс СШ № 27

«Мне не всё нравится, я рыбу не ем. Котлеты рыбные тоже не люблю. Их я даже дома не ем. А вот в буфете я покупаю пиццу – это супер, вы пробовали?»– Максим, 4 класс гимназия №3

«Я люблю какао. Еще всегда люблю булочки, они такие мягонькие, их я люблю больше всего» - Аня, 1 класс СШ № 26

«Сосиски в тесте - это вещь, если мог, я съел бы сто» - Илья, 4 класс СШ №27

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Виктория ДЕЙКО. Фото автора.