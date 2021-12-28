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Всенародное обсуждение проекта изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь

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Всенародное обсуждение проекта изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь

27 декабря 2021 г. на всенародное обсуждение вынесен проект изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь.

С проектом изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь можно ознакомиться здесь.

Мнения граждан относительно содержания проекта изменений и дополнений, а также возможные предложения по его совершенствованию направляются в Национальный центр правовой информации.

Формы сбора предложений размещены здесь.

Поступившие материалы будут обобщаться и систематизироваться Национальным центром правовой информации.

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