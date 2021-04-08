Всемирный день здоровья отметили на Бобруйском заводе биотехнологий

Тема всемирного дня здоровья 2021 года – «Построим более здоровый мир».

7 апреля в рамках проекта «Здоровье человека труда» медицинские работники УЗ «Бобруйская городская поликлиника №3», в составе молодежной волонтерской бригады, врачей-специалистов, провели выездной семинар-акцию на Бобруйском заводе биотехнологий.

Эффективная реализация данного этапа проекта достигнута благодаря активному взаимодействию руководства УЗ «Бобруйская городская поликлиника №3» главного врача Наталии Кизимовой, ОАО «Бобруйский завод биотехнологий» директора Сергеем Бакуном и начальника отдела идеологической работы и по делам молодежи Татьяной Горбачевой.

На рабочем месте сотрудники предприятия смогли получить подробные ответы по всем вопросам о своём здоровье. Работа проводилась по трем направлениям: диагностика, консультирование, пропаганда здорового образа жизни.

В ходе семинара-акции проводился сбор анамнеза, выявлялись факторы риска, проводились диагностические исследования, осмотры врачей специалистов, давались рекомендации по здоровому образу жизни, демонстрировались элементы оздоровительной гимнастики с проведением обучения.

По результатам составлены индивидуальные «Карты здоровья», которые будут выданы работникам предприятия и будут использованы для проведения их дальнейшей диспансеризации.

Каждый работник был нацелен на ответственное отношение к своему здоровью и ежедневное систематическое выполнение полученных рекомендаций.

Участники акции положительно отозвались о работе медицинского персонала поликлиники №3 и выразили благодарность всем организаторам проекта.

Ведь забота о своем здоровье - это залог долголетия, а будущее начинается сегодня.