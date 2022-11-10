Всемирный день юзабилити (World Usability Day) был учрежден в 2005 году по инициативе Ассоциации Профессионалов Юзабилити. В этом же году он был впервые отпразднован и с тех пор отмечается ежегодно во второй четверг ноября.

Юзабилити (Usability) можно дословно перевести с английского языка как «практичность, удобство и простота использования». Разумеется, существуют более подробные и точные определения. Например, Джейкоб Нильсен определяет юзабилити как: «... качество работы пользователя в некоторой интерактивной среде (web-сайт, программа и пр.)».

Сегодня же термин «юзабилити» все чаще используется как синоним слова «эргономичность» в контексте таких продуктов, как бытовая электроника или средства связи. В более широком значении он может также употребляться для определения степени эффективности выполнения механическими объектами и инструментами — такими, например, как дверная ручка или молоток — предписанных им функций. Таким образом, наиболее адекватным переводом слова «usability» будет «удобство и простота использования, применения» и даже «практичность».

Миссия этого праздника — повышение общественного сознания о необходимости упрощения доступа и повышения простоты использования продуктов и услуг, имеющих особо важное значения для человечества.

Главный лозунг Всемирного дня юзабилити — «Сделай проще!». Потому что удобные и понятные технологии делают жизнь каждого из нас проще и повышают ее качество в любой части света.

Причем каждый год мероприятия (конференции, обучающие семинары, тематические выставки, круглые столы, просветительские акции), посвященные данному Дню, проходят под определенной темой.

По материалам calend.ru.