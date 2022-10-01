Каждый год 1 октября мировое сообщество отмечает Всемирный день вегетарианства (World Vegetarian Day), учрежденный Североамериканским вегетарианским обществом (North American Vegetarian Society, NAVS) в 1977 году и через год поддержанный Международным вегетарианским союзом (International Vegetarian Union, IVU).

Этот ежегодный праздник призван повысить информированность широкой общественности о преимуществах вегетарианского образа жизни, как со стороны здоровья и экологии, так и с этической точки зрения, а также направлен на продвижение различных аспектов вегетарианства.

Вегетарианство (англ. vegetarian, от позднелатинского vegetabilis – растительный) – это система питания, которая исключает из пищи продукты животного происхождения. Как и все традиции, оно имеет свою, причем давнюю историю. Считается, что вегетарианство зародилось в азиатских странах еще в древние времена, и в его основе изначально лежат религиозные традиции буддизма и индуизма. В Европе вегетарианство появилось только в начале 19 века, и конкретно – в Англии, где широкому распространению данного «увлечения» способствовали буддистские учения, с которыми колонизаторы познакомились в Индии. Кстати, в Англии же было основано и первое одноименное общество (в 1847 году), и сегодня она является страной, где проживает наибольшее количество сторонников вегетарианской диеты (около 6 % от общего населения). Надо также отметить, что свою лепту в развитие данного учения внес и экономический кризис в Европе, который привел тогда к подорожанию значительной части продуктов питания.

Распространению вегетарианства «поспособствовала» и эволюционная теория Дарвина, которая «уничтожила» в обществе религиозные и философские оправдания убийства животных. Тогда же начались и первые серьезные исследования вегетарианства, появились авторские работы о пользе растительной пищи для хорошего самочувствия и душевной гармонии. Революционная система питания стала завоевывать все больше новых сторонников. Например, Шопенгауэр считал, что вегетарианец – человек с более высокими нравственными и моральными устоями, а Бернард Шоу заявлял, что он питается как порядочный человек, не употребляя трупы невинных существ. Самым известным русским вегетарианцем того времени был Лев Толстой, который считал, что «добродетель несовместима с бифштексом». Кстати, в России первое сообщество вегетарианцев было создано в 1901 году, а еще через семь лет был создан Международный вегетарианский союз.

С годами вегетарианство распространилось по всему миру, оно развивалось, немного трансформировалось, и самые ярые его поклонники придерживались все более строгой «диеты», отказываясь уже не только от мяса, но и прочих животных продуктов. И сегодня вегетарианство не теряет своей популярности. Хотя причины, почему люди выбирают данный образ жизни, разные. Кто-то – в попытке угнаться за модой, кто-то – ради похудения, кто-то – чтобы «выделиться из толпы», кто-то – ради здоровья, а кто-то – из этических и религиозно-духовных соображений. Но остаются в нем не все, потому что вегетарианство – это все же не диета или мода, а именно образ жизни и соответствующее мировоззрение.

Согласно статистическим данным, на сегодняшний день в мире насчитывается почти миллиард людей, придерживающихся принципов вегетарианства. То есть, от мясоедения осознанно отказались примерно 10-11% жителей планеты, считая, что тем самым они обретают не только здоровье, но и душевный покой. Ведь их лозунг «Мы никого не убили».

Надо также сказать, что классическая теория вегетарианства предполагает отказ только от мяса (плоти) живых существ, но современная культура вегетарианства включает в себя и множество различных течений. Например, сыроедение (употребление в пищу только необработанных тепловыми методами продуктов), или фрукторианство (употребление одних только свежих фруктов, овощей, ягод, семян, орехов, но отказ от корней и корнеплодов), или лактовегетарианство (кроме растительной пищи можно молоко, молочные продукты и яйца) и другие. Однако многие из приверженцев этой культуры придерживаются строгих принципов вегетарианства и даже отказываются от использования в повседневной жизни меха, кожи животных, шерсти, шелка и т.п. Таких людей называют веганами.

Споры о вреде и пользе вегетарианства в мире ведутся давно, в том числе и медиками. По мнению многих врачей, у данного образа жизни есть бесспорные достоинства – здоровое снижение веса, снижение риска ожирения и количества холестерина, который поступает в организм с пищей. Но, по их же мнению, есть и минусы. Прежде всего, любое ограничение потребления мяса приводит к недостатку жизненно важных аминокислот и минералов. Все это не только приводит к ухудшению состояния костей, волос, кожи…, но и у людей, совершенно отказавшихся от мяса, может возникнуть серьезная проблема – атрофия сердечной мышцы.

Поэтому медики предостерегают от «фанатского» вегетарианства, когда человек сознательно обедняет свой рацион, практически не компенсируя дефицит животного белка, аминокислот и витаминов. Только правильно спланированное вегетарианство не вредит человеку. И вести такой образ жизни вполне приемлемо, но именно взрослым людям, а навязывать тот же образ жизни своим детям не стоит. Ведь для ребенка подобная диета недопустима, поскольку детский организм растет, и если его лишить пищи животного происхождения на раннем этапе развития, может произойти отставание в физическом развитии. Также вегетарианство противопоказано беременным женщинам из-за угрозы выкидыша, кормящим мамам и крайне нежелательно для пожилых людей.

Кстати, среди приверженцев вегетарианства такие известные личности, как: Пифагор, Платон, Леонардо да Винчи, Винсент ван Гог, Лев Толстой, Эмиль Золя, Франц Кафка, Бернард Шоу, Бенджамин Спок, Томас Мор, Вольтер, Руссо, Адам Смит, Байрон, Боб Дилан, Ричард Гир, Адриано Челентано, Брэд Питт, Стинг, Натали Портман, Стивен Сигал, Пол Маккартни, Том Круз, Леонардо Ди Каприо, Деми Мур, Лайма Вайкуле, Стас Намин, Михаил Задорнов, Николай Дроздов, Виктор Пелевин, Ольга Шелест и многие другие известные люди.

Кстати, свой «профессиональный» праздник сторонники этого образа жизни могут праздновать целый месяц, так как со Всемирного дня вегетарианства начинается так называемый «месяц вегетарианской осознанности» (Vegetarian Awareness Month), в течение которого проходят различные тематические мероприятия, посвященные вопросам пользы и вреда вегетарианства и который продолжается до Международного дня вегана, то есть до 1 ноября.

Традиционно среди самых популярных акций и мероприятий Дня вегетарианства, которые проводятся в разных странах, – флешмобы с призывами не убивать животных ради еды, кулинарные мероприятия (например, многие рестораны в этот день включают в меню только вегетарианские блюда, а магазины предлагают скидки на овощи и фрукты), дискуссии по вопросам вегетарианства, мастер-классы и дегустации кулинарных вегетарианских шедевров и т.д. Кстати, в Таиланде и Китае в это время проходит немало знаменитых вегетарианских фестивалей.

По материалам calend.ru.