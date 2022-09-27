Всемирный день туризма (World Tourism Day) учрежден Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации, ЮНВТО (The World Tourism Organization, UNWTO) в 1979 году в испанском городе Торремолино (Torremolinos) и отмечается ежегодно 27 сентября. Эта дата была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1970 году был принят Устав Всемирной туристской организации.

Целью праздника является пропаганда туризма, освещение его вклада в экономику мирового сообщества, развитие связей между народами разных стран. Он призван привлечь внимание международного сообщества к важности туризма и его социальному, культурному и экономическому значению.

Это праздник каждого, кто хоть раз ощутил себя путешественником, выбравшись из каждодневной будничной суеты на берег речки, в лес, в поле или в другие места, которыми так богата планета Земля! И, конечно же, это праздник тех, кто непосредственно занят в сфере туристического бизнеса: сотрудников туристических компаний, музейных работников, руководителей и персонала гостиничных комплексов — всех, кто профессионально обеспечивает комфортный и безопасный отдых.

За последние полвека туризм стал одним из наиболее быстрорастущих и наиболее важных секторов экономики в мире, а для некоторых стран туризм является даже основной статьей дохода бюджета государства. В нем занят каждый десятый человек на Земле. Эта сфера обеспечивает средствами к существованию сотни миллионов людей. В некоторых странах доля туризма составляет более 20 процентов ВВП.

Сектор туризма в начале 21 века демонстрировал устойчивость и даже рост, несмотря на такие проблемы, как глобальный экономический кризис, стихийные бедствия и эпидемии. Кроме того, появление новых технологий, связанных с туризмом, и снижение цен на транспорт, привели к увеличению числа международных поездок.

Однако, в результате пандемии коронавируса туристическая сфера стала одним из наиболее пострадавших секторов экономики многих стран. Ограничения на поездки и внезапное падение потребительского спроса привели к беспрецедентному снижению показателей в сфере международного туризма, что, в свою очередь, пагубно отразилось на экономике в целом и привело к масштабной потере рабочих мест. К тому же снижение доходов по линии туризма привело к сокращению финансирования деятельности по сохранению биоразнообразия.

Но постепенно туризм возобновляется, и в некоторых регионах число международных туристических прибытий уже достигло или даже превысило уровень, существовавший до пандемии. Снятие оставшихся ограничений на поездки, наряду с ростом доверия потребителей, станут важными факторами восстановления сектора, давая надежду и возможности многим миллионам людей по всему миру.

Как и любая деятельность, туризм оказывает сильное воздействие на экономику, общество и окружающую среду в развивающихся странах и особенно в принимающих странах. В дополнение к социально-экономическим последствиям туризма сектор, если он будет управляться устойчиво, может быть фактором сохранения окружающей среды, культурного признания и понимания между народами.

Поэтому, признавая важность международного туризма в содействии лучшему взаимопониманию между народами, что ведет к повышению осведомленности о богатом наследии различных цивилизаций и к лучшему пониманию ценностей разных культур, тем самым способствуя укреплению мира на планете, Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 2017 год Международным годом устойчивого туризма в целях развития.

Праздник отмечается в большинстве стран мира вот уже более 30 лет. Каждый год он посвящен определенной теме, которую провозглашает Всемирная туристская организация. Среди девизов Дня были: «Вклад туризма в сохранение культурного наследия, во всеобщий мир и взаимопонимание», «Туризм и качество жизни», «Лучшее в путешествии: хорошие гости и хорошие хозяева», «Туризм — жизненная сила для мира во всем мире», «Свободное перемещение туристов создает новый мир», «Связь, информация и образование: определяющие направления развития туризма», «Развитие туризма и защита окружающей среды: навстречу длительной гармонии», «Туризм — фактор толерантности и мира», «Технология и природа: две трудные задачи для туризма на рассвете двадцать первого века», «Экотуризм — ключ к устойчивому развитию», «Путешествия и транспорт: от воображения Жюля Верна к реальности 21-го века», «Туризм и водные ресурсы: защита нашего общего будущего», «Один миллиард туристов — один миллиард возможностей», «Туризм для всех — поощрение всеобщей доступности туризма», «Устойчивый туризм — инструмент для развития», «Туризм и его трансформация в цифровом пространстве», «Туризм и развитие сельских районов», «Туризм для инклюзивного роста», «Переосмысление туризма» и другие.

Традиционно в этот день проходят слеты туристов, праздничные мероприятия и фестивали, посвященные туризму и туристическому бизнесу. Каждый год ЮНВТО приглашает людей всех возрастов и профессий проводить и участвовать в празднованиях Дня у себя в стране или в месте проведения отпуска.

Интересно, что первое в мире туристическое агентство было открыто в 1841 году Томасом Куком.

По материалам calend.ru.