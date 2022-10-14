Ежегодно 14 октября по всему миру отмечается День стандартов, или Всемирный день стандартизации (World Standards Day), — международная дата, призванная обратить внимание людей на важность действий, связанных с созданием единых стандартов, и отметить вклад десятков тысяч специалистов, посвящающих свою жизнь и профессиональное мастерство ответственной и необходимой работе.

В этот день в 1946 году в Лондоне открылась конференция национальных организаций по стандартизации. 25 стран, включая СССР, были представлены 65 делегатами. Результатом их работы стало принятие решения о создании Международной организации по стандартизации, ИСО — International Organization for Standardization (ISO).

В 1970 году президент ISO господин Фарук Сунтер (Турция) предложил 14 октября отмечать Всемирный день стандартов (World Standards Day) для того, чтобы подчеркнуть важность стандартизации для всей мировой экономики.

Стандартизация — установление и применение правил с целью упорядочения деятельности в определенной области на пользу и при участии всех заинтересованных сторон, в частности, для достижения всеобщей оптимальной экономии при соблюдении функциональных условий и требований техники безопасности.

Объектами стандартизации являются конкретная продукция, нормы, требования, методы, термины, обозначения и прочее, имеющие перспективу многократного применения, используемые в науке, технике, промышленном и сельскохозяйственном производстве, строительстве, транспорте, культуре, здравоохранении и других сферах народного хозяйства, а также в международной торговле.

Стандартизация существенно влияет на темпы развития и уровень производства. Базируясь на последних достижениях науки, техники и практического опыта, стандартизация во многом не только определяет достигнутый уровень производства, но и является одним из стимулов прогресса науки и техники.

Поэтому и празднование Дня каждый год посвящено определенной теме, которая выбирается совместным решением представителей всех трех глобальных организаций: Международной организации по стандартизации, ИСО (International Organization for Standardization, ISO), Международной электротехнической комиссии, МЭК (International Electrotechnical Commission, IEС) и Международного союза электросвязи, МСЭ (International Telecommunication Union, ITU).

Например, традиционные мероприятия (конференции, выставки, семинары, радио и теле-передачи и т.д.), проводимые в рамках Дня, в разные годы были посвящены таким темам, как: «Стандарты и повседневная жизнь», «Международные стандарты для мира и процветания», «Глобальные стандарты для глобального информационного общества», «Стандарты: большие выгоды для малого бизнеса», «Интеллектуальные и устойчивые здания», «Решение проблем изменения климата посредством стандартов», «Благодаря стандартам мир становится доступным для всех», «Стандарты обеспечивают равные шансы на успех», «Стандарты — это язык, на котором говорит весь мир», «Стандарты создают доверие», «Международные стандарты и четвертая промышленная революция», «Защита планеты с помощью стандартов», «Стандарты для достижения Целей устойчивого развития» и др.

В некоторых странах также отмечаются дни работников этой точной профессии: 10 октября на Украине — День работников стандартизации и метрологии, 24 октября в Кыргызстане — День работников стандартизации и метрологии.

По материалам calend.ru.