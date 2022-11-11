11 ноября отмечается необычный праздник – Всемирный день шопинга. Пока он еще не очень известен, но, как только люди узнают об этом событии, то быстро становятся в ряды его сторонников. Попробуем же разобраться, кем и когда был впервые организован этот праздник.

Все началось в 2009 году, когда интернет-площадка Alibaba Group из Поднебесной осуществила маркетинговый ход под названием «Всемирный День Шопинга», проведя на своих ресурсах (и в частности в интернет-магазине AliExpress.com) распродажу, где скидки в 50% были нормой. Приурочен же этот «праздник» был ко Дню Холостяка, который отмечается в Китае также 11 ноября.

Организаторы планировали, что данное событие станет ежегодным мероприятием, когда предложенная пользователю значительная скидка, от размера которой «невозможно отказаться», превратит его тем самым в покупателя. И не ошиблись, очень быстро к данной инициативе присоединились и другие крупные китайские интернет-площадки.

Так, «празднование» миллионами пользователей Дня Шопинга в 2013 году принесло только китайской Alibaba Group за сутки 5,8 миллиардов долларов США, превратив его в самую крупную в мире круглосуточную онлайн распродажу, которая сумела оставить позади известные под названиями «Черная пятница» и «Киберпонедельник» аналоги-предтечи.

В 2014 году организаторы объявили, что магазины, представленные на таких международных интернет-площадках, как AliExpress, также будут принимать участие в распродаже.

Таким образом, этот праздник – в общем-то, совсем не праздник, так как мы ничего и никак не отмечаем. День шопинга, по своей сути, – это день больших скидок, предоставляемых на самые разнообразные товары владельцами крупнейших китайских интернет-площадок. Сегодня его противопоставляют известной «Черной пятнице», когда покупателям предоставляется редкая возможность приобрести товар со значительными скидками, хотя, по сути – это то же самое.

Распространение интернет-магазинов и рост их популярности у населения во всем мире позволяют не только отыскать товары на любой вкус, но и приобрести их онлайн. Диапазон ассортимента интернет-магазинов и выставляемых на продажу товаров со скидкой в День шопинга очень велик и разнообразен. Потенциальный покупатель может найти для себя, своих родных и близких все, что угодно: от милых безделушек до дорогих украшений, от простой повседневной одежды до стильных нарядов. Особый интерес в такие дни покупатель проявляет к всевозможным гаджетам, электронике, средствам мобильной связи, а также видео и бытовой технике.

Заядлые шопоголики заранее ожидают старта продаж. Многие пользующиеся особым спросом позиции «улетают» с прилавков или страниц интернет-сайтов за считанные минуты. Количество совершаемых в День шопинга покупок исчисляется миллионами, а охват продаж – вся планета. Поэтому, если покупки – ваша стихия, присоединяйтесь к этому празднику. И удачного вам шопинга!

По материалам calend.ru.