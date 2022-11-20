Всемирный день ребенка (Universal Children's Day) отмечается ежегодно 20 ноября. В 1954 году Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала всем странам ввести в практику празднование этой даты, как дня мирового братства и взаимопонимания детей, посвященного деятельности, направленной на обеспечение благополучия детей во всем мире.

ООН предложила правительствам праздновать этот день в любой из дней, который каждое из них признает целесообразным, и предположила, что всеобщее празднование Всемирного дня ребенка послужит укреплению солидарности и сотрудничества между нациями. А 20 ноября знаменует день, в который ассамблея приняла в 1959 году Декларацию прав ребенка, а в 1989 году — Конвенцию о правах ребенка.

Дети и подростки — самые уязвимые члены любого общества. К сожалению, в современном мире их интересы и права часто нарушаются, причем как в беднейших, так и в развитых странах. Неудовлетворительные условия — одно из самых распространенных нарушений прав детей. Без достойного и безопасного жилья, без санитарных условий проживания детям гораздо сложнее жить и развиваться. Здоровье не может быть крепким в антисанитарных условиях, а право на игру не может быть осуществлено при отсутствии безопасного места для игр.

По данным ООН, ежегодно одиннадцать миллионов детей умирают, не дожив до своего пятого дня рождения, еще десятки миллионов остаются физически или умственно больными, не имея возможности для взросления, жизни и развития.

Многие из этих смертей вызваны легко предотвращаемыми или легко излечиваемыми болезнями; другие — губительными последствиями нищеты, невежества, дискриминации и насилия. Все вместе эти причины приносят тяжелые утраты семьям, общинам, государствам и всему миру.

Не только в раннем детстве приходится сталкиваться с силами, угрожающими жизни и благосостоянию детей. Они становятся более незащищенными, поскольку зачастую лишены прав, в том числе права на образование, на участие в общественно-политической жизни, на защиту от нанесения вреда здоровью.

Детский фонд ООН ведет обширную работу по всем аспектам детского здоровья — от предродового периода вплоть до юности. Фонд принимает меры по обеспечению беременным женщинам доступа к надлежащему медицинскому наблюдению до и во время родов, укреплению возможности для семей справляться с детскими болезнями в домашних условиях, консультирует общины по вопросам обеспечения максимального уровня здравоохранения.

Детский фонд прилагает особые усилия, добиваясь, чтобы дети, потерявшие родителей из-за ВИЧ/СПИДа, получали такой же уход, как и их ровесники. Он также помогает обеспечить достойную жизнь женщинам и детям, больным СПИДом.

В День ребенка в разных странах для помощи нуждающимся детям также силами общественных и коммерческих организаций проводятся благотворительные акции и мероприятия. В праздновании Дня на местном и государственном уровне могут принять участие родители, преподаватели, врачи, политические и религиозные лидеры, активисты гражданского общества, главы компаний и предприятий, сотрудники средств массовой информации, а также молодежь и сами дети.

Напомним, что Международный день защиты детей отмечается ежегодно 1 июня.

По материалам calend.ru.