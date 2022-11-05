Всемирный день распространения информации о проблеме цунами (World Tsunami Awareness Day) был установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН (A/RES/70/203) в декабре 2015 года по инициативе представителей Японии. Эта страна, находящаяся в сейсмоопасном регионе, накопила значительный опыт предупреждения и ликвидации последствий от цунами.

Учреждая подобный день, ООН преследовала несколько целей. Одна – повышение осведомленности граждан и представителей государственных структур об особенностях такого стихийного бедствия, как цунами. Другая – выработка практических шагов на пути предотвращения возможных разрушительных и гибельных последствий от этого стихийного бедствия. Это направление, связанное с соглашением об уменьшении опасности от стихийных бедствий, стало активно развиваться в ООН в 2005 году после страшного цунами 2004 года.

Дата проведения Дня – 5 ноября – также была выбрана по инициативе японской делегации. Этот выбор связан с историей «Инамура-но-хи» о крестьянине, который 5 ноября 1854 года пожертвовал своим имуществом, чтобы спасти жителей своей деревни. Он поджег свой урожай, предупредив об опасности жителей деревни, благодаря чему они спаслись. После цунами он принял самое активное участие в восстановлении деревни.

Человек всегда жил с водой, ибо не может без нее жить. Она может быть тихой и гладкой, даря радость и покой, но ее кротость может в одночасье смениться на гнев, и тогда она способна сеять в сердца ужас. Она может давать, но может и забирать. Она всегда заставляет помнить о том, что она – стихия, и горе тому, кто забывает об этом или пренебрегает этим. Наводнение, сель, шторм – наиболее часто происходящие стихийные бедствия, связанные с водой, с которыми приходится сталкиваться человеку.

Есть еще одно стихийное бедствие, связанное с водой – цунами – это серия морских гравитационных волн, образующихся в результате крупномасштабного возмущения в толще морской воды. Слово «цунами» происходит от двух японских слов – «цу» (гавань, порт) и «нами» (волна).

В отличие от штормовых волн эта волна затрагивает не только поверхностные слои воды, а включает в себя и водную массу в толще океана. Протяженность цунами составляет сотни километров. Скорость движения этой волны в океане составляет свыше 700 км/ч, превышая скорость ветра.

Высота волны не всегда является определяющим цунами фактором. Порой высота цунами в прибрежной зоне и достигает нескольких десятков метров, увеличивая и без того его разрушительную силу, но иногда это стихийное бедствие выглядит как серия сильнейших приливов и отливов, при которых также затапливаются значительные прибрежные районы.

Основной причиной, порождающей цунами являются подводные землетрясения с высокой магнитудой (как правило, она составляет свыше 7 баллов). Не все они вызывают рождение гигантской волны. Однако, чем сильнее землетрясение, тем выше вероятность возникновения цунами. Помимо землетрясений, которые являются причиной цунами более, чем в 80% случаев, в качестве причины возникновения волны могут стать сильные оползни, ледники, извержения вулканов, а также падение в океан метеоритов.

Хотя это стихийное бедствие происходит реже, чем остальные, и имеет относительно небольшую продолжительность во времени, но это нисколько не умаляет его характера. А характер проявления цунами – это внезапность и стремительность, помноженные на колоссальную силу водной массы, оформленной в виде огромной волны и обрушивающейся на прибрежные районы суши.

Не зря цунами относят к числу наиболее опасных и смертельных стихийных бедствий. Это подтверждается и статистическими данными. Ушедший 20 век был отмечен многими разрушительными цунами: 1906, 1923, 1938, 1952, 1957, 1960, 1964, 1965, 1971, 1992 годов. Всего же за последнее столетие их было 58. В наступившем 21 веке стихия напомнила о себе самым мощным из всех известных цунами за историю человечества. Оно произошло в 2004 году в результате сильного подводного землетрясения магнитудой около 9 баллов в районе Суматры в Индийском океане. Образовавшиеся волны захватили не только Индийский, но и бассейн Тихого океана. 14 стран понесли колоссальные материальные потери от разрушений, а наиболее остальных – Индонезия, Таиланд, Индия и Шри-Ланка. Число человеческих жертв составило около 230 тысяч человек. Точные цифры не названы до сих пор по причине того, что многие погибшие были унесены в океан.

Некоторые ученые отмечают сокращение интервалов между цунами за последнее столетие, то есть речь идет об учащении случаев этого стихийного бедствия. В 2006, 2007, 2009 годах цунами повторялись снова. В 2011 году землетрясение в Японии вызвало очередное цунами, жертвами которого стало свыше 15 тысяч человек, а среди наиболее тяжелых последствий – авария на АЭС в Фукусиме.

Зная о том, что основные очаги подводных землетрясений, вызывающие цунами, расположены в Тихом и Индийском океанах, межгосударственными усилиями была создана система предупреждения. Она включает в себя сейсмографические станции, в задачу которых входит своевременное предупреждение о цунами.

Важными также являются мероприятия государств, расположенных в районах подверженных воздействию стихии, направленные на создание системы оповещения в прибрежных районах. Ее разветвленная и централизованная сеть должна позволить вовремя предупредить людей о приближении стихийного бедствия и организовать их перемещение в безопасные места. Безусловно, и просвещение населения цунамиопасных регионов о признаках надвигающегося стихийного бедствия, действиях в подобной ситуации также должно способствовать сокращению числа жертв стихии.

По данным ООН, к 2030 году около 50% населения мира будут проживать в районах, подверженных наводнениям, штормам и цунами. Поэтому инвестиции в устойчивую инфраструктуру, системы раннего предупреждения и образование имеют решающее значение для спасения людей и защиты их благосостояния от риска цунами в будущем.

Генеральная Ассамблея предложила всем государствам-членам, организациям системы ООН, другим международным и региональным организациям, а также гражданскому обществу надлежащим образом и в соответствии с национальными приоритетами проводить сегодняшний День в целях повышения осведомленности общественности об опасности цунами и сокращения человеческих жертв.

По материалам calend.ru.