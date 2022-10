Всемирный день продовольствия (World Food Day), отмечаемый ежегодно 16 октября, был провозглашен в 1979 году на конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) Организации Объединенных Наций.

Главная цель данного Дня — повышение уровня осведомленности населения в отношении продовольственной проблемы, существующей в мире. А еще сегодняшняя дата — это повод задуматься над тем, что сделано, и что еще предстоит сделать для решения глобальной проблемы — избавления человечества от голода, недоедания и нищеты.

Датой Дня была выбрана дата образования Организации продовольствия и сельского хозяйства ООН (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO) 16 октября 1945 года.

Впервые страны мира официально провозгласили одной из важнейших задач искоренение голода на планете и создание условий для развития устойчивого сельского хозяйства, которое было бы в состоянии прокормить население планеты.

Установлено, что голод и недоедание подрывают генофонд целых континентов. В 45% случаев младенческая смертность в мире связана с недоеданием. Дети в странах «третьего мира» рождаются и вырастают хилыми, отстают в умственном развитии. Они не в состоянии концентрировать внимание на уроках в школе.

По данным FAO, 821 млн. человек в мире до сих пор страдают от голода, несмотря на то, что производится достаточно продовольствия, чтобы прокормить всех. В то же время, 1,9 млрд. человек имеют избыток веса, из них 672 миллиона страдают от ожирения, и везде показатель ожирения среди взрослых растет ускоренными темпами.

К тому же отрицательно на глобальную продовольственную безопасность влияют продолжающаяся пандемия, конфликты, не прекращающееся потепление климата, рост цен, неравенство и международная напряженность.

В этот день проводятся различные благотворительные акции, которые имеют большое значение для облегчения бедственного положения стран «третьего мира». Активные члены общества в этот день принимают участие в различных конгрессах и конференциях.

Праздник имеет также большое просветительское значение и помогает гражданам узнать о тяжелом положении с продовольствием в некоторых странах. В этот день различные миротворческие организации доставляют помощь в районы, пострадавшие в результате стихийных бедствий и природных катаклизмов.

С 1981 года Всемирный день продовольствия стал сопровождаться определенной, разной для каждого года, темой. Это было сделано для того, чтобы осветить проблемы, требующие немедленного решения, и сфокусировать общество на решение первоочередных задач. Так, темами Дня в разные годы были слова: «Молодежь против голода», «Тысячелетие освобождения от голода», «Международный альянс против голода», «Сельское хозяйство и межкультурный диалог», «Право на питание», «Достижение продовольственной безопасности в период кризиса», «Единство в борьбе с голодом», «Сельскохозяйственные кооперативы кормят мир», «Семейные фермерские хозяйства: накормить мир — сберечь планету», «Социальная защита и сельское хозяйство: разрывая порочный круг сельской нищеты», «Климат изменяется, а вместе с ним изменяются продовольствие и сельское хозяйство», «Изменим будущее миграционных потоков. Инвестируем в продовольственную безопасность и сельское развитие», «Здоровое питание для мира без голода», «Никто не должен остаться без внимания» и другие.

