Всемирный день приветствий (World Hello Day) отмечается ежегодно 21 ноября. Его главная цель — обратить внимание широкой общественности на важность личного общения для сохранения мира.

Эта идея была поддержана в более 180 странах. С тех пор Всемирный день приветствий отмечают и граждане всех профессий и возрастов, и крупные политические лидеры, и промышленные магнаты, и всемирно известные личности кино и телевидения.

Хотя у каждого народа есть свои, исторически сложившиеся, обычаи приветствовать друг друга, но межнациональный этикет, тем более на различных международных встречах, по сути, одинаков — при встрече, традиционно, люди желают друг другу добра и здоровья, благополучия и успехов в делах.

Поэтому сегодняшний праздник — еще один прекрасный день для дружеских приветствий, радостных эмоций и хорошего настроения. Присоединяйтесь и вы к этом замечательном и доброму празднику!

По материалам calend.ru.