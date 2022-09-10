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Всемирный день предотвращения самоубийств

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Всемирный день предотвращения самоубийств

Ежегодно 10 сентября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), при поддержке Международной ассоциации по предотвращению самоубийств (International Association for Suicide Prevention), проводит Всемирный день предотвращения самоубийств (World Suicide Prevention Day) с целью укрепления приверженности и поощрения деятельности по предотвращению самоубийств во всем мире.

Современные ритмы жизни и работы, а также, по-видимому, многие субъективные факторы приводят к тому, что в определенный момент человек решается на преступление — преступление против своей жизни. По статистике, в среднем половина случаев насильственной смерти в мире приходится на самоубийства.

Суицид — это глобальная и трагическая проблема для мирового здравоохранения. По статистике, в результате самоубийств в мире умирает столько же людей, сколько в результате войн и насильственных убийств вместе взятых.

По данным ВОЗ, общее количество смертей от суицида сейчас приближается к миллиону в год, каждые 40 секунд в результате самоубийства умирает один человек. По распространенности случаев суицида лидируют развитые страны. Первенство принадлежит странам Восточной Европы. Наименьшие же показатели — в Латинской Америке и исламских странах. По Африке статистические данные практически отсутствуют. В России в последнее время, к сожалению, тоже участились случаи суицидов, особенно среди подростков, что наиболее страшно...

Основными причинами самоубийств являются бедность, безработица, страх перед наказанием, душевные болезни, домашние огорчения, страсти, пресыщенность жизнью и тяжелые заболевания.

По мнению экспертов, ни один отдельно взятый фактор не может в полной мере объяснить, почему человек совершил самоубийство: суицидальное поведение является сложным феноменом, определяемым целым комплексом взаимодействующих факторов — личных, социальных, психологических, культурных, биологических и средовых.

Поэтому Международная ассоциация предотвращения самоубийств в сотрудничестве с ВОЗ призывают общественность и власти проводить в этот день мероприятия и акции по укреплению чувства ответственности за спасение жизни людей, которые могут быть потеряны в результате суицида.

Причем ВОЗ и другие партнеры выступают не только за предотвращение самоубийств, но и в защиту надлежащего лечения и последующего ухода за людьми, предпринявшими попытку суицида, а также более взвешенного освещения самоубийств в СМИ. Необходимо на глобальном уровне повысить уровень информированности общественности о том, что самоубийства являются одной из основных предотвратимых причин преждевременной смерти.

Общественности же и правительствам стран, в свою очередь, необходимо разработать основы политики в отношении национальных стратегий предотвращения самоубийств, которые на местном уровне в каждом конкретном регионе должны найти свое практическое воплощение в виде программ и мер профилактики самоубийств и суицидальных настроений среди населения.

По материалам calend.ru.

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