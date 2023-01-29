Ежегодно в последнее воскресенье января отмечается Всемирный день помощи больным проказой (лепрой).

Эта дата была учреждена в 1954 году Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ) по инициативе французского писателя и филантропа Рауля Фоллеро как напоминание о том, что ужасавший весь мир в эпоху Средних веков бич проказы не искоренен полностью. В ряде регионов мира заболеваемость лепрой хоть и не на высоком уровне, но сохраняет регулярность, а больные проказой подвергаются дискриминации.

Одновременно ВОЗ призывает к просвещению в отношении этого заболевания, разъясняя причины его возникновения, профилактические гигиенические меры, принципы передачи заболевания, формы его проявления.

Особое внимание ВОЗ обращает на то, что люди, страдающие от недуга, не должны быть никоим образом ущемлены в своих правах и подвергаться любым видам дискриминации. Призывы эти небезосновательны и отталкиваются от суровой практики борьбы с проказой и прокаженными людьми, выработанной в период Средневековья.

Проказа или лепра была известна еще в Древнем Мире. Упоминания об этом заболевании можно найти даже в Священном Писании. Знали о нем и в таких древних цивилизациях, как Египет, Индия и Китай. Для Европы проказа стала настоящим бичом около 11 века, когда получила довольно широкое распространение. Проявление заболевания, поражающего кожные покровы, периферическую нервную систему, слизистые оболочки верхних дыхательных путей, обезображивающего облик человека, считалось очень опасным, легко передающимся от человека к человеку и вызывало ужас.

Подобное восприятие породило соответствующие меры в отношении заболевших людей, которые превращались в отверженных, изгонялись из городов и сел, а позднее направлялись в закрытые учреждения, названные лепрозориями. Проказа не щадила никого. От нее страдали, как крестьяне, так и представители знати, феодалы. Заболевший считался обреченным.

Еще в 6 веке монахи Ордена Святого Лазаря посвящали себя уходу за больными проказой, однако впоследствии стала превалировать практика определения больных в лепрозории, которые первоначально не являлись лечебными заведениями, а представляли собой своего рода изоляторы. Покидать территорию лепрозория запрещалось. Нередко лепрозории размещались при монастырях.

Несмотря на суровость, меры карантинного характера наряду с развитием личной гигиены дали свои плоды, и болезнь в Европе к концу 17 века начала отступать. В отношении лепры ряд ученых сходится во мнении, что ее возбудитель был вытеснен более агрессивным возбудителем другого заболевания – туберкулеза.

Однако, хотя в Европе лепра практически исчезла, а число заболеваний сократилось до минимума, в ряде регионов (преимущественно с жарким климатом) очаги проказы сохраняются до сих пор. Большее число заболеваний регистрируется в Индии, Бирме, Вьетнаме, Непале, Бразилии, Мозамбике, Танзании, Мадагаскаре.

В 1873 году норвежский исследователь Герхард Хансен открыл возбудителя лепры – Mycobacterium leprae. Это открытие дало заболеванию новое (альтернативное) название – болезнь Хансена. Дальнейшие исследования заболевания установили, что возбудитель попадает в тело человека чаще всего через повреждения кожных покровов, а передается воздушно-капельным путем при тесных контактах с зараженным. Инкубационный период заболевания, протекающий бессимптомно, длится от 3 до 5 лет, но интервал этот может составлять от 6 месяцев до 20 лет.

Важным условием для излечения – да, болезнь излечивается – является раннее ее выявление. Чем позднее диагностируется болезнь, тем сложнее и длительнее курс лечения и выше вероятность инвалидности. Ряд исследователей указывает на предрасположенность отдельных людей к заболеванию лепрой, вызванную определенным дефектом в ДНК. Для таких людей вероятность инфицирования проказой в неблагоприятных регионах с наибольшим распространением заболевания гораздо выше, и причиной заболевания может стать с большей долей вероятности контакт с микобактерией поврежденного кожного покрова.

Совместными усилиями органов здравоохранения разных стран, научно-исследовательскими медицинскими учреждениями осуществляется разработка новых методов лечения лепры, реабилитационные мероприятия для заболевших и перенесших заболевание людей.

ВОЗ призывает с пониманием относиться к людям, страдающим от этого страшного заболевания. Обращаясь к международным правозащитным организациям, а также представителям государственной власти всех стран, медики призывают их оказывать поддержку малоимущим семьям, члены которых оказались подвержены лепре.

Отмечается, что в целом ряде стран, где присутствуют очаги лепры, по-прежнему не только на общественном, но и на государственном уровне действуют законы дискриминационного характера в отношении людей, страдающих от этого заболевания. ООН и ВОЗ призывают власти этих государств отменить законы, допускающие дискриминацию страдающих от заболевания людей.

По материалам calend.ru.