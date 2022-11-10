Всемирный день науки за мир и развитие (World Science Day for Peace and Development) или проще — Всемирный день науки (World Science Day) отмечается ежегодно 10 ноября с целью повысить осознание общественностью во всем мире пользы науки, а также служит напоминанием международному сообществу о необходимости использования научно-технических достижений в интересах мира и развития на благо человеческой цивилизации.

Также среди целей Дня — возобновление национальных и международных обязательств в области науки за мир и развитие и намерение подчеркнуть ответственное использование науки на благо общества; повышение уровня информированности общественности о важности науки и ликвидация разрыва между наукой и обществом. Этот День подчеркивает важность и актуальность науки для повседневной жизни.

Хотя этот День не является выходным, в каждой стране проходят мероприятия, связанные со Всемирным днем науки. Его проведение было рекомендовано в 1999 году на проводимой в Будапеште Всемирной научной конференции (World Conference on Science), где была высказана необходимость более плотного взаимодействия между наукой и обществом.

Следуя повестке конференции 1999 года, ЮНЕСКО официально учредила Всемирный день науки, провозгласив его на общей конференции в 2001 году. В глобальном масштабе День был впервые отмечен 10 ноября 2002 года и с тех пор широко отмечается во всем мире.

ЮНЕСКО ежегодно проводит большую работу с правительственными организациями, научными и учебными коллективами, населением по распространению знаний о значении Всемирного дня науки. Основные праздничные мероприятия включают:

– Проведение дней открытых дверей, с тем, чтобы осветить важную роль науки в достижении мира и развития;

– Проведение круглых столов и семинаров с целью подчеркнуть влияние науки и технологии на повседневную жизнь;

– Распространение плакатов, рассказывающих о Всемирном дне науки, среди учебных заведений, в университетских городках и местных общественных организациях;

– Организация посещения музеев и тематических выставок;

– Посещение общеобразовательных школ и профессионально-технических учреждений для проведения лекций о науке и ее роли в обществе.

К тому же, на протяжении всего беспрецедентного кризиса, вызванного пандемией коронавируса, ЮНЕСКО, как учреждение ООН, имеющее мандат в области науки, стремится укрепить международное сотрудничество в научной сфере. Деятельность ЮНЕСКО в связи с COVID-19 сосредоточена на трех основных направлениях: содействие международному научному сотрудничеству, обеспечение доступа к воде и поддержка мер по защите окружающей среды.

Популяризация науки имеет важное значение для вовлечения граждан в жизнь общества. В этой связи научные центры и музеи являются не просто источниками информации о научных достижениях. Они являются местом, где людям предоставляется возможность получить более глубокое представление об окружающем мире. Посещение музея или научного центра обогащает нас знаниями, развивает у нас творческое мышление. Экскурсии в научных центрах и музеях служат великолепным дополнением к учебным программам, развивают у молодых людей интерес к науке, помогают избавиться от ложных представлений и мифов о научном прогрессе.

Правительства некоторых стран приурочивают ко Всемирному дню науки принятие программ в поддержку науки и научных инициатив, также начинают новые научно-технические проекты совместно с научными организациями, школами и университетами. К тому же каждый год мероприятия Дня посвящены определенной теме.

Напомним, что День российской науки отмечается ежегодно 8 февраля в день, когда Петром I был подписан Указ об образовании Российской Академии наук и художеств.

По материалам calend.ru.