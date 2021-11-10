Всемирный день науки за мир и развитие отмечают 10 ноября

Всемирный день науки за мир и развитие (World Science Day for Peace and Development) или проще — Всемирный день науки (World Science Day) отмечается ежегодно 10 ноября с целью повысить осознание общественностью во всем мире пользы науки, а также служит напоминанием международному сообществу о необходимости использования научно-технических достижений в интересах мира и развития на благо человеческой цивилизации.

Также среди целей Дня — возобновление национальных и международных обязательств в области науки за мир и развитие и намерение подчеркнуть ответственное использование науки на благо общества; повышение уровня информированности общественности о важности науки и ликвидация разрыва между наукой и обществом.

Республика Беларусь входит в число государств с высоким уровнем научно-технического развития. В 2020 году научные исследования и разработки проводила 451 организация, две трети из которых (60,5%) находятся в Минске. Об этом рассказывает национальный статистический комитет.

В 2020 году в республике научными исследованиями и разработками (НИР) было занято 25,6 тыс. человек (0,6% от общей численности работающих в организациях республики), из них 16,7 тыс. исследователей.

В 2020 году каждый пятый исследователь имел ученую степень. Среди научных работников исследователи-мужчины составляют 60%, женщины - 40%.

Средняя заработная плата в сфере профессиональной, научной и технической деятельности в январе – сентябре 2021 г. составила 1690,2 рубля, в том числе в научных исследованиях и разработках – 1845,2 рубля.

Республика Беларусь имеет развитую систему подготовки научных работников высшей квалификации.

Трансформация результатов научных исследований и разработок в технически новые и усовершенствованные продукты находит отражение в показателях инновационной деятельности.

Доля инновационно-активных промышленных организаций в общем числе обследованных организаций промышленности Республики Беларусь (без малых организаций частной формы собственности и микроорганизаций) составляет более 26% (432 организации).

В 2020 году в Глобальном индексе инноваций Беларусь заняла 64-е место.

Растет спрос на научные исследования и разработки отечественных специалистов, осуществляемые по заказам иностранных партнеров.

В 2020 году экспорт услуг в области науки составил 33,9 млн. долларов США.

Развитие инновационной деятельности, активизация научных исследований и наращивание технологического потенциала промышленных секторов экономики, укрепление кадрового потенциала научной сферы – это те задачи, которые необходимо решить к 2030 году в рамках Повестки дня в области устойчивого развития, принятой государствами – членами ООН.

По материалам calend.ru и Белстат