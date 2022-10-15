Всемирный день мытья рук

«Мойте руки перед едой!» — плакаты с такими призывами висели во многих советских столовых, напоминая посетителям о необходимом ритуале предобеденной гигиены. Сегодня таких плакатов уже нет, зато призыв «мыть руки» звучит в более глобальном масштабе.

Детский фонд ООН официально объявил 15 октября Всемирным днем мытья рук (Global Handwashing Day), который впервые прошел в 2008 году в рамках провозглашенного Генеральной Ассамблеей ООН Года санитарии. Тогда более 120 миллионов детей во всем мире вымыли руки с мылом в более чем 70 странах.

Казалось бы, вопрос о том, мыть ли собственные руки — это личное дело человека, и каждый может решать его в силу своей чистоплотности и воспитания. С другой стороны, как отмечают эксперты ООН и Всемирной организации здравоохранения, проблема немытых рук имеет катастрофические последствия, если рассматривать ее в мировом масштабе.

Через немытые руки в организм человека попадают возбудители таких страшных заболеваний, как холера, вирусная пневмония, гепатит, грипп и ОРВИ. «Грязные руки» являются одной из главных причин высокой детской смертности в Азии и Африке, поскольку нерегулярное мытье рук может вызвать такие заболевания, как холера, дифтерия, пневмония, гепатит, грипп и обычная простуда, коньюнктивит, чесотка, различные грибковые заболевания. По данным ЮНИСЕФ, ежедневно только от диареи, которую еще называют «болезнью грязных рук», умирают пять тысяч детей. Половины этих смертей можно было избежать, если бы они тщательно мыли руки с мылом перед едой и после посещения туалета.

Причем передача возбудителей осуществляется как напрямую, например, через простое рукопожатие, так и опосредованно, через контаминированные поверхности, мягкие игрушки и средства обихода. Дети должны понимать, что грязь, которая бывает практически на всех окружающих предметах (карандашах, ручках, книгах, игрушках, дверных ручках, телефонах и т.д.), часто невидима для глаз. С немытыми руками эта грязь попадает через рот в организм, а вместе с ней передаются различные болезни от больного человека к здоровому.

Поэтому столь простая гигиеническая процедура, как обычное мытье рук, может спасти и спасает тысячи детских жизней ежедневно. Она не только помогает предупредить заражение организма вредоносными вирусами и инфекциями, но и делает жизнь людей более комфортной, приятной и безопасной.

Цель масштабных акций, организуемых в этот день при поддержке ООН во всем мире (особое внимание уделяется странам Азии, Африки и Южной Америки), — привлечь внимание общественности к необходимости этой простой, но очень важной гигиенической процедуры, как ключевого подхода к профилактике многих заболеваний.

Во многих странах в День мытья рук при помощи СМИ дается старт общенациональным гигиеническим кампаниям, школьникам раздают информационные брошюры. Не обходится и без своеобразных рекордов. Так, несколько лет назад 15 октября жители Бангладеш провели грандиозную по количеству участников акцию — по всей стране одновременно мыли руки 53 тысячи человек.

У нас этот день пока не получил столь широкого распространения. Тем не менее, вспомнив об этом празднике, родителям будет нелишне рассказать своим детям о причинах его возникновения и о том, почему необходимо мыть руки.

А уж насколько эта тема актуальна в последние два года в разгар пандемии коронавируса, и говорить не приходится...

По материалам calend.ru.