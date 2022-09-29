Всемирный день моря (World Maritime Day) — один из международных праздников в системе Организации Объединенных Наций. Этот день отмечается с 1978 года по решению 10 сессии Ассамблеи Межправительственной морской консультативной организации (International Maritime Organization, IMO). До 1980 года он отмечался 17 марта, а затем его дату решено было перенести на один из дней последней недели сентября.

Цель Всемирного дня моря — привлечь внимание международной общественности к тому, какой невосполнимый ущерб морям и океанам наносят перелов рыбы, загрязнение водоемов и глобальное потепление, а также к актуальным проблемам сохранения биологических, природных и рекреационных ресурсов морей для будущих поколений.

Наиболее важные задачи — повышение экологической безопасности морских перевозок, предупреждение загрязнения морской среды, в частности нефтью, сохранение биоресурсов и борьба с браконьерством.

По данным ООН, за последние 100 лет такие виды рыб, как тунец, треска, марлин были выловлены на 90%. Около 21 миллиона бареллей нефти ежегодно выливается в моря и океаны.

Синтетические отходы, сбрасываемые в крупные водоемы, являются причиной гибели миллиона морских птиц и 100 000 морских млекопитающих в год. Из-за глобального потепления за последние 100 лет уровень воды в крупных водоемах планеты поднялся на 10-25 сантиметров.

К тому же перевозки грузов морским транспортом, как наиболее эффективным и рентабельным способом международных перевозок товаров, также нарушают экосистемы морей и океанов. Ведь 80% глобальной торговли осуществляется посредством морского транспорта. Поэтому проработка безопасных и эффективных международных грузоперевозок — залог будущих проектов в области «зеленой» экономики и устойчивого развития.

Продвижение всех этих вопросов является приоритетом в работе ИМО. Энергоэффективность, внедрение новых технологий и инноваций, обучение персонала, обеспечение морской безопасности, управление судоходством и развитие инфраструктуры — все эти вопросы требуют глобальной стандартизации.

Поэтому проведение Всемирного дня моря, который каждый год посвящен определенной актуальной экологической теме, сопровождается различными природоохранными и просветительскими мероприятиями, экологическими акциями и митингами в разных странах мира.

Напомним, что в мире есть еще праздники, посвященные морям Земли, прежде всего, это Всемирный день водных ресурсов, а также праздники отдельных морей — Международный день Черного моря, День Балтийского моря, День моря в Японии и другие.

По материалам calend.ru.