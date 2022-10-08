Всемирный день мигрирующих птиц или Всемирный день перелетных птиц (World Migratory Bird Day) — это экологическая кампания, цель которой – расширить знания людей о мигрирующих птицах, их местах обитания и путях передвижения. Она имеет глобальный охват и является эффективным инструментом, помогающим повысить осведомленность жителей планеты об угрозах, с которыми сталкиваются перелетные птицы, их экологическом значении и необходимости международного сотрудничества для их сохранения.

Изначально эта международная дата отмечалась в мае, а с 2018 года проводится два раза в год – во вторую субботу в мае и в октябре.

Исторической предпосылкой учреждению Дня стала Международная конвенция по охране птиц, подписанная в 1906 году. Россия присоединилась к Конвенции в 1927 году.

Всемирный день мигрирующих птиц проходит под эгидой Конвенции по мигрирующим видам (КМВ) и Африканско-Азиатского соглашения по мигрирующим птицам (АЕВА). Оба эти международные соглашения являются частью Экологической программы ООН (ЮНЕП).

Целью праздника является обращение внимания общества на глобальные экологические изменения, которые разрушают экосистемы ареала (зимнего и летнего) перелетных птиц, а также возвращение природных условий, привычных видам перелетных птиц для размножения, перелета, высиживания яиц. По данным Программы ООН по окружающей среде, в глобальном масштабе каждый восьмой вид птиц находится под угрозой исчезновения.

Многочисленные публичные мероприятия Дня, среди которых наиболее распространены – фестивали птиц, образовательные и просветительские программы, наблюдения за птицами под руководством специалистов, экскурсии – призывают сохранять места обитания мигрирующих птиц по всему миру. Каждый год они посвящены определенной теме.

Девиз Дня «Мигрирующие птицы и люди – вместе через время» стремится подчеркнуть неразрывную связь людей и птиц.

Как известно, человек с незапамятных времен восхищался перелетными птицами. Человек наблюдал птиц во все времена года, фиксировал изменения их среды обитания, пытался найти применение птицам в своей хозяйственной деятельности. Доказательствами этому служат многочисленные легенды, сказания, записи, найденные практически во всех заселенных уголках планеты.

Египетская мифология, изображающая богов с элементами птиц, монументы Наска, найденные в Перу, подтверждают сильное влияние перелетных птиц на древние цивилизации. И в наше время существуют сообщества, которые зависят от мигрирующих птиц как средства существования.

Миграция птиц, как явление, также является ключевым индикатором биоразнообразия, здоровья экосистемы, изменений климата. Благодаря деятельности мигрирующих птиц поддерживается баланс экосистемы в целом, например, некоторые растения опыляются именно такими птицами.

Около 1800 из 11 тысяч видов птиц ежегодно преодолевают огромные расстояния. На всем пути их подстерегает множество опасностей. Потеря среды обитания, связанная с изменениями в ведении сельского хозяйства и глобальным потеплением, а также рост браконьерства ведут к сокращению популяций перелетных птиц. На пути их миграции – множество стран, поэтому решить проблемы можно только сообща.

По материалам calend.ru.