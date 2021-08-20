Всемирный День лени и комара отмечают 20 августа

В 1984 году в Колумбии появился на свет необычный праздник, который нашёл поддержку в сердцах миллионов людей из разных стран, став всемирным, несмотря на отсутствие официального статуса. Он носит название Всемирный день лени.

На первый взгляд, лень – один из неприятных человеческих пороков. Однако, в случае с праздником организаторы окрестили его так, конечно же, в шутку. Речь идёт о совершенно естественной потребности человека в отдыхе.

История праздника связана с тем, что в 1984 году во время проходившего ежегодно в городе Итагуи в Колумбии Фестиваля промышленности, торговли и культуры последний день фестиваля назвали Всемирным днём лени, призывая участников забыть о работе, расслабиться и посвятить этот день себе и своей семье, отдохнув вместе, ничего не делая. Итагуи – один из промышленных центров, где жители большую часть времени проводили на работе. Идея нового праздника была принята всеми с большим удовольствием. Впоследствии праздник начали отмечать и в других странах, подчёркивая, что никакой производительный труд невозможен без полноценного отдыха.

Всем, кто желает присоединиться к празднующим, предлагается посвятить этот день себе и своим близким, забросить все дела и позволить себе расслабиться. В Колумбии нередко люди выносят на улицы и в парки лежаки, вешают гамаки и в пижамах лежат, демонстративно ничего не делая.

Участникам праздника рекомендуют выспаться, сходить в сауну или SPA, забыть о рабочей почте и телефоне, заказать на дом доставку вкусной еды, посмотреть интересный фильм и т.д. Ведь своевременный и полноценный отдых – один из наилучших способов предотвратить наступление такого длительного неприятного состояния, как лень.

Ежегодно 20 августа отмечается Всемирный день комара (World Mosquito Day). Но проводится он не с целью чествования этого весьма нелюбимого людьми насекомого.

День комара – инициатива сэра Рональда Росса (англ. Ronald Ross, 1857-1932), британского врача и паразитолога шотландского происхождения, который открыл, что переносчиками малярии являются самки комаров рода Anopheles. После окончания колледжа Рональд работал медиком в британской организации «Медицинская служба Индии». И именно широкое распространение малярии в Индии побудили Росса заняться изучением причин этой болезни. В 1897 году ему удалось экспериментально доказать, что малярия передается при комариных укусах. За это открытие в 1902 году Россу была присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине, а ученые мира смогли лучше понять смертельную роль комаров в передаче болезней. В честь же этого события и с целью привлечения внимания к опасному заболеванию, Росс и предложил отмечать День комара.

Основная задача Дня – привлечь внимание общества к проблеме малярии, повысить осведомлённость людей о данной болезни и методах её профилактики, найти способы борьбы с ней.