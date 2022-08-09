Многие праздники, рождаясь в какой-либо стране и имея статус национальных, со временем становились международными (пусть и неофициальными) благодаря тому, что популярность их распространялась за пределы государства.

Так произошло и с Национальным Днем книголюбов США. Появившийся в Америке праздник практически сразу приобрел поклонников и в других уголках мира, став Всемирным днем книголюбов (Book Lovers Day). Отмечается он ежегодно 9 августа.

Стоит отметить, что любовь к чтению, по-разному культивируемая, но хранимая в традициях различных народов, породила несколько праздников международного статуса, посвященных книге, как уникальному культурному феномену.

Этот праздник отмечают писатели, поэты, литераторы и издатели, типографии и книжные магазины и лавки, ну и, конечно, читатели – те люди, для которых собственно книга и создается. Именно благодаря читателю, продолжающему сохранять книгу востребованной, в первую очередь посвящен Всемирный день книголюбов.

Магия книги – это своего рода особое таинство. Для человека, любящего читать, независимо от того, какой литературный жанр он предпочитает, встреча с любимой книгой является желанным моментом, а начало прочтения нового произведения – загадкой, которую предстоит решить, миром, в который предстоит окунуться в своем сознании и воображении.

Для многих людей чтение является основным хобби. Это увлечение не требует какой-то особенной подготовки, экипировки и затрат, за исключением средств на приобретение книги, выделенной части свободного времени на ее чтение, а также обстановки, которая не будет мешать погрузиться в мир литературного произведения. К слову о затратах на приобретение книги: для отдельных категорий людей по-прежнему актуальным остается посещение библиотек, которые тоже присоединяются к празднованию Дня книголюбов.

Одним из явлений современной жизни стали и электронные книги, позволяющие читателю всегда иметь при себе компактный гаджет, содержащий огромное количество литературных произведений, которые владелец устройства может сам по своему усмотрению и на свой вкус выбрать для своей электронной библиотеки. Тут уже речь идет о вкусах и предпочтениях: кто-то стремится идти в ногу со временем, находя это удобным, а для кого-то книга – это непременно печатная продукция, бумажный том, который можно с трепетом взять в руки с книжной полки, полистать и читать только в таком виде.

Все, кто присоединяется к празднованию этого дня, отмечают его по-разному. Для кого-то лучшим вариантом станет выделить время, найти спокойное место и забыть хоть ненадолго о повседневных проблемах, взяв в руки книгу и почитав в свое удовольствие.

Кому-то в радость будет просто побродить по книжному магазину, купив так долго ожидавшийся роман для себя или в подарок другу.

Отличным вариантом станет и чтение сказок ребенку, для которого внимание мамы или папы наряду со сказкой, читаемой ему перед сном, превратятся в те самые мгновения, запоминающиеся надолго, иногда на всю жизнь. Такое чтение заодно сформирует у ребенка и уважительное отношение к книгам, а возможно и любовь к чтению, разовьет в нем грамотность.

Книжные магазины и издательства ко Дню книголюбов проводят выставки и ярмарки-распродажи. Писатели проводят презентации своих новых произведений, даря читателям автографы на память. Так происходит популяризация чтения – одна из задач этого праздника.

По материалам calend.ru.