Всемирный день гуманитарной помощи

«Работники, занимающиеся оказанием помощи, — это посланники, которых мы направляем, чтобы продемонстрировать свою солидарность с обездоленными. Они олицетворяют самое лучшее, что есть в человеческой природе. Но их труд опасен». 8-й Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.

В декабре 2008 года Генеральная ассамблея ООН своей резолюцией (A/RES/63/139) объявила 19 августа Всемирным днем гуманитарной помощи (World Humanitarian Day).

Введя эту дату в календарь, Организация Объединенных Наций обозначила задачу — повышать информированность общества о деятельности по оказанию гуманитарной помощи во всем мире. Кроме того, учреждение Дня гуманитарной помощи напоминает о важности международного сотрудничества в этой сфере, а также воздает должное всем, кто работал и продолжает работать в ней.

Каждый год бедствия причиняют миллионам людей огромные страдания. Обычно жертвами становятся самые малообеспеченные, живущие в неблагоприятных условиях и уязвимые люди.

Каждый день, преодолевая опасности и невзгоды, гуманитарные работники помогают миллионам людей в странах, охваченных войной или переживающих стихийное бедствие. Их труд — это наглядная иллюстрация того, что помощь нуждающимся должна и может оказываться вне зависимости от религиозной, расовой или половой принадлежности, подчеркивается в резолюции ООН.

По мнению специалистов, за последние десятилетия заметно возросла способность гуманитарного сообщества быстро и эффективно реагировать на разного рода кризисы и катастрофы, вызванные природными либо человеческими факторами, а также предвосхищать их. Произошло это во многом благодаря самоотверженной работе многих тысяч людей, выбравших работу в области гуманитарной помощи.

Каждый может быть гуманитарным работником. Люди, пострадавшие от стихийных бедствий, часто первыми оказывают непосредственную помощь в своей общине.

МЧС России и ООН взаимодействуют в области чрезвычайного гуманитарного реагирования с 1993 года. По данным МЧС РФ (на 2020 год), ведомством за это время проведено более 490 гуманитарных операций чрезвычайной направленности за рубежом. За 30 лет МЧС России оказало гуманитарную помощь более 80 странам.

Во Всемирный день гуманитарной помощи проводятся разнообразные информационные и образовательные мероприятия. Кроме того, в этот день мировое сообщество вспоминает людей, которые потеряли свои жизни, спасая других, чтобы воздать им должное. Один из них — сотрудник ООН Сержиу Виейра ди Меллу, погибший в результате взрыва штаб-квартиры ООН в Багдаде. Это случилось 19 августа 2003 года — и в честь этого печального события выбрана дата для Всемирного дня гуманитарной помощи.

2019-й год был отмечен самым высоким уровнем насилия по отношению к гуманитарным работникам, среди которых 483 человека подверглись нападениям, 125 были убиты, 234 ранены и 124 похищены. ООН осуждает любые нападения на гуманитарный персонал.

Каждый год Всемирный день гуманитарной помощи посвящается определенной теме, в рамках которой гуманитарные партнеры объединяют усилия для спасения пострадавших в результате кризисов людей, ради обеспечения их благосостояния и уважения к их достоинству, а также для обеспечения безопасности гуманитарных сотрудников. Кампания ко Всемирному дню гуманитарной помощи проводится Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ ООН).

По материалам calend.ru.