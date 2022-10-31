Ежегодно 31 октября, начиная с 2014 года, отмечается Всемирный день городов (World Cities Day), который был установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН (A/RES/68/239) в декабре 2013 года с целью привлечения внимания широкой международной общественности к проблемам мировой урбанизации. Также в резолюции говорится о необходимости усиления кооперации стран в использовании возможностей и решении проблем, связанных с этим процессом, чтобы обеспечить устойчивое развитие городов во всем мире.

Надо сказать, этот международный праздник посвящен одному из величайших и самых сложных творений человечества. Ведь не секрет, что социально-экономическое развитие любого города зависит от его урбанизации: насколько комфортно в нем жить людям с точки зрения безопасности, экологии, развитой инфраструктуры, качества предоставляемых услуг и т.д. Поэтому справедливый и соответствующий потребностям доступ к основным городским услугам является одной из основ устойчивой урбанизации, а, следовательно, и социально-экономического развития в целом.

Согласно данным ООН, в настоящее время более половины населения мира живет в городах, а к 2050 году 68% населения планеты будут являться городскими жителями. Для справки: на начало 1800-х годов таковых было 2% населения, а к 1950-му – 30%. Каждый день города мира пополняются почти на 180 тысяч человек. А поскольку все большая часть населения, экономической, социальной и культурной деятельности концентрируется в городах, они испытывают возрастающую нагрузку и риски для устойчивого развития, в том числе в сфере жилья, инфраструктуры, продовольственной безопасности, здравоохранения, образования, рынка труда, окружающей среды и общей безопасности. Так, большая часть городского населения Африки и Южной Азии является жителями трущоб, и в ближайшие 15 лет количество городов в этих странах увеличится почти в 2 раза. Вообще в мировом масштабе численность жителей трущоб превышает 900 миллионов человек.

Несмотря на усилия ООН по разработке и внедрению программ, направленных на улучшение качества жизни горожан, в том числе и жителей трущоб, и сегодня сохраняются многочисленные формы бедности, растет неравенство, деградация окружающей среды, социальная и экономическая исключенность отдельных групп населения и пространственная сегрегация. Все эти факторы заставляют мировое сообщество наращивать и координировать свои дальнейшие усилия для обеспечения устойчивого развития городских и других населенных пунктов.

Для выработки эффективного плана действий и отслеживания его реализации ООН проводит конференции по населенным пунктам. Первая прошла в Ванкувере в 1976 году (Хабитат-I), затем Стамбуле в 1996 году (Хабитат-II), в 2016 году международное сообщество провело в Кито третью конференцию ООН по жилью и устойчивому городскому развитию (Хабитат-III).

ООН рекомендует правительствам и партнерам по осуществлению Повестки дня Хабитат пользоваться методологиями планового расширения городских территорий для регулирования процесса устойчивого развития городов, в которых наблюдается быстрый урбанистический рост, в целях предотвращения разрастания трущоб, расширения доступа к основным городским услугам, поддержки обеспечения всех жителей жильем, расширения возможностей трудоустройства и создания безопасных и здоровых условий для жизни. Плановая урбанизация увеличивает способность городов генерировать занятость и богатство, и способствовать разнообразию и социальной сплоченности между различными классами, культурами, этносами и религиями. Города, спроектированные для совместного проживания, создают возможности, позволяют наладить связи и взаимодействие, а также содействуют устойчивому использованию общих ресурсов.

Общей темой проведения Всемирного дня городов служит девиз: «Лучше город – лучше жизнь». Мероприятия, проводимые в этот день, посвящены лучшему опыту городского развития или отдельным проблемам, которые связанны с урбанизацией. Поэтому каждый год тема конкретизируется по-разному.

Сегодня Генеральная Ассамблея предлагает всем государствам, системе ООН-Хабитат, соответствующим международным организациям, гражданскому обществу и всем другим заинтересованным сторонам и отдельным гражданам, кому небезразлично развитие городских населенных пунктов, в которых они живут, отмечать Всемирный день городов и повышать осведомленность о нем. Уже традиционно в этот день проводятся конференции и семинары, где страны-участницы делятся опытом урбанистического роста городов.

Кстати, сегодняшний День – это еще и повод воздать должное мэрам и другим первым лицам городов за прилагаемые ими усилия для улучшения жизни жителей этих населенных пунктов. Для преобразования городов требуются политическая воля и способность координировать действия многих субъектов и заинтересованных сторон. Мэры являются выразителями чаяний населения и играют одну из центральных ролей в обеспечении правильного городского планирования и в превращении городов в источники благосостояния, инноваций и социальной сплоченности.

По материалам calend.ru.