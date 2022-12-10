Ежегодно 10 декабря в мире неформально, но традиционно отмечается Всемирный день футбола (World Football Day). Таким образом, международное сообщество отдает дань этому виду спорта, который для многих миллионов не просто игра, а стиль жизни.

Конечно же, в честь праздника проводится множество футбольных матчей самого разного уровня и масштаба.

Когда впервые появилась эта игра, точно никто не знает. Первое упоминание о футболе как «об игре в мяч ногами» историки нашли в китайских источниках, датируемых вторым тысячелетием до нашей эры. Называлась игра Цу Чю, что означает «толкать ногой». Игра в футбол позволяла китайским воинам поддерживать хорошую физическую форму.

Некоторые утверждают, что предшественником футбола была дикая игра саксонцев, которые жили в Англии в 8 веке. На поле битвы, после сражений, они пинали отрубленные головы противника.

В футбол играли и в Древней Греции, и в Риме около двух с половиной тысяч лет назад. В Греции эта игра называлась «битва за мяч», из чего можно предположить, что играли в нее соответственно — применяя всевозможные приемы боевых искусств.

Но со временем игра стала приобретать цивилизованные формы, особенно в Англии. Где в начале 19 века футбол стал культивироваться в привилегированных учебных заведениях, как полезное занятие для молодых людей. Это изменило не только отношение к игре, но и саму игру, которая все более набирала популярность.

В 1904 году была основана Международная федерация футбола (фр. Federation Internationale de Football Association, сокр. FIFA, в русской транслитерации – ФИФА), которая в настоящее время превратилась в глобальное футбольное сообщество, объединяющее 211 национальных футбольных ассоциаций. Под эгидой ФИФА проходят все футбольные турниры всемирного масштаба.

Интересны некоторые футбольные события:

— 23 марта 1891 года впервые на футбольных воротах была использована сетка во время матча между сборными Севера и Юга Англии;

— 24 октября 1897 года в России проведен первый официально зафиксированный футбольный матч;

— 13 июля 1930 года в Уругвае начался первый в истории Чемпионат мира по футболу;

— 31 мая 1942 года на стадионе «Динамо» в осажденном Ленинграде прошел футбольный матч;

— летом 2018 года финальная часть Чемпионата мира по футболу прошла в России, которая впервые в своей истории стала страной-хозяйкой мирового чемпионата по футболу, кроме того, мундиаль впервые прошёл в Восточной Европе.

По материалам calend.ru.