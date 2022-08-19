Фотография – это уникальное явление, ведь на фотоснимках можно запечатлеть происходящие события, интересные моменты, красивые места, любимые лица, моменты, которые никогда больше не повторятся… Благодаря им, можно вернуться в прошлое, ведь просматривая фотографии, мы вспоминаем многие замечательные моменты жизни. К тому же для кого-то фотография – это не просто увлечение, а еще и профессия, и даже искусство.

Поэтому не удивительно, что у этого явления есть и свой персональный праздник – Всемирный день фотографии (World Photography Day), который все фотографы (и любители, и профессионалы) и ценители данного искусства отмечают ежегодно 19 августа. А учрежден он был в 2009 году по инициативе австралийского фотографа по имени Корске Ара.

Дата праздника была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1839 году широкой общественности был представлен метод получения отпечатка фото – дагерротипа, прототипа фотографии. Данное изобретение принадлежит Луи Жаку Манде Дагеру, у которого патент на столь перспективную инновацию выкупило правительство Франции, оно и провозгласило его изобретение «подарком миру». Ведь изобретение Дагера стало первым шагом на пути к фотографии как общедоступной «технологии».

Фотография, которая сегодня прочно утвердилась практически во всех сферах нашей жизни, имеет давнюю историю. Но именно дагерротипия – процесс получения изображения на металлической пластине – считается первым практическим способом фотографирования. Она, а вернее получение закрепленного изображения, была создана в начале 1820-х годов французским изобретателем Жозефом Ньепсом, однако носит имя Луи Дагера, поскольку именно ему удалось получить изображение и зафиксировать его на медной пластине, покрытой серебром. Поэтому именно дагеротипия считается родоначальницей современной фотографии.

В последующие годы множество ученых продолжало совершенствовать процесс получения фотографий, используя разные материалы и реактивы. В 1861 году Джеймс Максвелл сумел воспроизвести цветное фото, а изобретение в 1981 году компанией Sony цифровой камеры, позволило делать цифровые фотографии и отказаться от традиционной фотопленки (хотя многие профессиональные фотографы и сейчас предпочитают ее в своей работе). И сегодня, в мир цифровых технологий, мы без труда можем сами делать фотографии, которые потом заставят нас улыбнуться, взгрустнуть или затаить дыхание.

Конечно же, особое место фотография занимает в жизни тех, кто выбрал это занятие своей профессией, ведь их работу по праву можно назвать искусством. Поэтому сегодня всех фотографов можно поздравить и с профессиональным праздником.

Вообще, Всемирный день фотографии – это праздник всех, кто любит фотографировать и фотографироваться, а значит событие невероятно яркое и позитивное. Поэтому сегодня смело берите в руки любую технику, способную запечатлеть незабываемые моменты и виды, и вперед!

Приобщайтесь к завораживающему миру фотографии и вовлекайте в него своих друзей и близких, а можно еще посетить и фотовыставки, которые, кстати, к данному празднику нередко устраиваются разными фотографами или фотостудиями. В ряде стран к этому дню еще и приурочено проведение мастер-классов от профессиональных фотографов, различных семинаров и флешмобов.

С праздником вас, друзья! Смотрите почаще на мир и окружающую действительность через объектив фотокамеры и радуйте других своими уникальными фотографиями: делитесь ими в соцсетях, загружайте на стоки.

По материалам calend.ru.