Каждую третью субботу сентября, начиная с 2015 года, отмечается Всемирный день донора костного мозга (World Marrow Donor Day).

Первоначально его отмечали в четырех европейских странах, где набирала активность деятельность Всемирной Ассоциации доноров костного мозга. Однако, важность проблем, решающихся благодаря наличию единого регистра доноров костного мозга, то есть, базы данных на доноров, готовых при необходимости и совпадении генотипа стать донорами для больного, нуждающегося в трансплантации, привела к тому, что акция по проведению Дня донора костного мозга получила международный охват и была поддержана в разных уголках Земли. Сегодня праздник отмечается более чем в 50 странах мира.

Всемирная Ассоциация доноров костного мозга (The World Marrow Donor Association) представляет собой союз организаций и частных лиц, действующих в интересах доноров костного мозга и людей, нуждающихся в его трансплантации, либо перенесших ее.

Пересадка костного мозга или стволовых клеток для многих больных онкологическими, гематологическими или иными тяжелыми заболеваниями часто остается последним шансом для того, чтобы выздороветь. Фактор же совместимости очень невысок. Считается, что для нуждающегося в пересадке реципиента выпадает один шанс из 10000, когда генотип совместимости может совпасть и быть найден. Находят его в том самом Регистре доноров костного мозга.

В России существует Национальный регистр, однако, его ограниченность вкупе с фактором редкого совпадения генотипа приводят к тому, что помощь больному оказать удается далеко не всегда, то есть поиск донора не приносит положительного результата. Поиск в европейском (более обширном) банке данных обходится в чрезмерно высокую стоимость, превышающую стоимость поиска и операции в России в три раза. Пополнение Национального регистра доноров костного мозга – важнейшая задача, стоящая перед обществом и государством.

Однако донорство – исключительно добровольное дело. В связи с этим в задачу государственных и общественных организаций, действующих в сфере здравоохранения, входит непременное просвещение населения о важности готовности стать донором для нуждающихся людей, разъяснение безопасности процедуры пересадки для донора. К тому же донором может стать далеко не каждый человек. Существуют огромные ограничения по состоянию здоровья для тех, кто готов стать донором, а также возрастные ограничения, согласно которым донором может стать человек в возрасте от 18 до 45 лет.

При поддержке общественных организаций и медицинских учреждений по всему миру в третью субботу сентября проходят просветительские мероприятия, организуются лекции и семинары, донорские акции. В ряде российских городов проводится неизменный флешмоб «Бьющееся сердце» как дань уважения и благодарности донорам, которые дали или готовы дать шанс на выживание больным людям.

По материалам calend.ru.