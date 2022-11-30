Ежегодно 30 ноября во многих странах отмечается Всемирный день домашних животных (World Pets Day). Он посвящен всем одомашненным человеком животным и служит напоминанием всему человечеству об ответственности за «братьев наших меньших».

Не удивительно, что девизом этого Дня стали слова Маленького принца из произведения Антуана де Сент-Экзюпери: «Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил», которые обращены ко всем людям.

Идея проведения этого актуального в наши дни праздника впервые прозвучала еще в 1931 году, на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы, во Флоренции (Италия). Тогда различные экологические организации и природоохранные общества заявили о готовности организовывать разнообразные массовые мероприятия, направленные на воспитание в людях чувства ответственности за все живое на планете, в том числе и за домашних животных.

Сегодня мероприятия, посвященные Дню, весьма разнообразны и в каждой стране проходят по-своему. Где-то проводятся пикеты в защиту животных от жестокого обращения, где-то флешмобы в поддержку создания приюта или клиник для животных, где-то выставки кошек и собак и т.д. А кто-то в этот день позволяет своим домашним питомцам делать все, что было запрещено ранее (рвать обои, грызть мебель и тапки, лазать по шторам, есть со стола…), или покупает своему любимцу огромное количество вкусностей, а кто-то просто уделяет максимум внимания своему пернатому, водоплавающему или четвероногому другу.

Кстати, среди акций последних лет, которая приобретает все большее распространение по всему миру, – акция «Колокольчик», когда в зоопарках любого города или страны в течение одной минуты дети звенят в колокольчики, привлекая тем самым внимание всех к проблемам защиты животных.

Но, как бы вы не отмечали этот день, главная цель проведения всех акций и мероприятий – актуализация внимания широкой общественности (и в первую очередь – подрастающего поколения) к проблемам домашних животных (в том числе бездомных); воспитание бережного отношения к ним (и вообще к живой природе), ответственности за их содержание и понимания того, что они – «братья наши меньшие», а не объект развлечения. Как отмечают владельцы животных, найти подход к любому домашнему питомцу легко – надо просто любить его, и он ответит взаимностью.

В России День домашних животных отмечается с 2000 года по инициативе Международного фонда защиты животных. Жестокость по отношению к животным приобретает в стране ужасающие масштабы. Статья 245 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает наказание тем, кто своими хулиганскими действиями, садистскими наклонностями, корыстными побуждениями причиняют увечье животным либо доводят их до гибели.

Ведь заводя животное, важно не поддаваться сиюминутному порыву, а необходимо изучить характер питомца, условия содержания, тонкости ухода. Многие просто не понимают, что животное в доме — это полноценный член семьи, которого нужно не только любить, но и уделять ему время, правильно воспитывать его, при необходимости лечить. Содержание некоторых пород кошек и собак отнимает не только много времени и сил, но и значительную часть денег.

Но все же надо сказать, что кошек, собак, кроликов, попугаев и другую живность россияне очень любят, и ежегодно в День домашних животных силами общественных, экологических, образовательных организаций и структур проводится множество мероприятий – круглые столы и семинары на тему заботы о домашних животных; выставки кошек, собак и других домашних питомцев, конкурсы и викторины, посвященные им; акции по сбору средств и кормов для животных, обитающих в приютах.

Сегодняшняя дата призывает всех присоединиться к этому доброму и важному празднику, главное помнить – мы в ответе за тех, кого приручили…

Напомним, что Всемирный день животных отмечается ежегодно 4 октября.

По материалам calend.ru.