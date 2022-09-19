Всемирный день чистоты отметили в Бобруйске

Ежегодно в третью субботу сентября во многих странах мира проходит экологическая акция «Всемирный день чистоты» (World Cleanup Day). Акция предусматривает проведение массовых субботников с уборкой природных территорий (леса, поляны, берега водоемов и др.), в которых могут принять участие все желающие.

В рамках акции «Всемирный день чистоты» 17 сентября специалисты Бобруйской горрайинспекции, общественные экологи, представители духовно-просветительского центра Свято-Елисаветинского Храма и экологического центра «Божья коровка» выбрали для уборки одно из самый популярных у бобруйчан мест отдыха – берег реки Березина под мостом по Георгиевскому проспекту (Фандоковский мост).

К сожалению, нередко отдыхающие бессознательно и неразумно относятся к живописным местам отдыха у воды, оставляя после себя массу разнообразного мусора. Не нужно надеяться, что кто-то уберет твой мусор за тебя! Ведь природа – наш общий дом, который нуждается в нашем общем бережном отношении!