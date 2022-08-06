День Хиросимы, известный еще и как Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия отмечается ежегодно 6 августа.

Памятная, тяжелая дата уносит нас к историческим событиям августа 1945 года, связанным со Второй мировой войной.

Создание атомной бомбы в США и первое испытание этого вида оружия массового поражения на полигоне в Нью-Мексико в июле 1945 года положило начало новому этапу в жизни человечества. Отныне никто не мог быть застрахован от всеразрушающей силы нового оружия и ужасающих последствий его применения.

Роковая черта была проведена 6 августа 1945 года, когда одобренный в конце июля президентом США Гарри Трумэном приказ о бомбардировке японских городов был приведен в исполнение. Первой жертвой стал город Хиросима. Роль самолета-носителя выполнял бомбардировщик Б-29 «Энола Гэй». Вместе с ним с аэродрома на Марианских островах в воздух поднялись три самолета, выполнявших функции разведчиков погодных условий, а также самолет с регистрирующей аппаратурой для записи параметров взрыва и бомбардировщик с фотоаппаратурой, следовавший на удалении, в задачи которого входило фотодокументирование последствий бомбардировки.

Бомбардировка носила не столько военный характер, сколько являлась испытанием нового вида оружия, а также играла роль козырной карты в условиях становившегося уже очевидным и нараставшего политического противостояния между странами, пока еще являвшимися союзниками по антигитлеровской коалиции.

Бомбардировка города изначально подразумевала огромное число жертв среди гражданского населения. Во время Второй мировой войны сторонники массированных налетов на города Германии и Японии с использованием зажигательных бомб в среде командования ВВС США и Великобритании открыто заявляли о том, что целью бомбардировок является не только уничтожение военной инфраструктуры, но и психологическое воздействие на гражданское население с целью сломить дух к сопротивлению. То есть, командование ВВС, а также политическое руководство этих государств одобряли, по сути, способы ведения войны, подпадавшие под запреты многих международных конвенций.

Бомбардировки германской авиацией городов Великобритании, СССР, а также японской авиацией городов Китая осуждались мировым сообществом, однако на деле аналогичные способы ведения войны в еще более грандиозных масштабах применялись и союзниками против Германии и Японии.

По сути, атомная бомбардировка Хиросимы стала испытанием нового оружия на людях, причем преимущественно на гражданском населении, и проведенным в циничной форме. Авиация не просто осуществила бомбардировку, а проводила запись ее последствий и сам процесс, включая регистрацию всех параметров взрыва.

Эффект, как и ожидалось, был ужасающим. Сброшенная в 8:15 с высоты 10000 метров бомба «Малыш» взорвалась на высоте около 600 метров. Большая часть жилых кварталов города представляла собой постройки из дерева. Поражающие факторы взрыва, по сути, стерли город с лица земли. От первичных факторов (ударная волна и световое излучение), вызвавших разрушение практически всех строений в радиусе четырех километров от эпицентра взрыва, мгновенно погибли свыше 80 тысяч человек, около 12 тысяч пропали без вести, около 160 тысяч получили ранения и подверглись радиоактивному облучению. Люди буквально были сожжены или раздавлены под обломками зданий от воздействия ударной волны, светового излучения и возникших вслед за ним пожаров.

Вспыхнувшие очаги пожаров в результате ветра образовали огненный шторм, в результате которого из 90 тысяч зданий сгорели около 62 тысяч. От последствий взрыва, в том числе от лучевой болезни, уже к концу 1945 года число погибших выросло и по ряду данных составило свыше 150 тысяч человек. Сила светового излучения была такой большой, что оставляла на стенах силуэты сгоравших людей.

Трагедия Хиросимы и эффект от атомной бомбардировки, зарегистрированный и заснятый американскими ВВС, казалось бы, должен был заставить командование ВВС и руководство США осознать масштабы трагедии и не повторять подобное. Однако уже через три дня они снова подняли в воздух авиацию и повторили атомную бомбардировку. На этот раз жертвой стал город Нагасаки. 9 августа бомба «Толстяк», сброшенная над городом в 11 часов утра, унесла жизни еще 73 тысяч человек непосредственно в момент взрыва и около 35 тысяч – впоследствии от полученных ран и лучевой болезни.

В официальных документах даже появился термин «хибакуся» (hibakushya) — пострадавший от бомбежки. Хибакуся превратились в касту неприкасаемых, стали «атомными париями». Им трудно было устроиться на работу, наладить свою личную жизнь: кому нужен супруг или супруга, в браке с которым могут родиться дети, предрасположенные к страшным болезням? Среди переживших атомные бомбардировки в 16 раз больше умирали от лейкемии, чем в среднем по стране, и почти в 8 раз больше страдали другими раковыми заболеваниями.

Точных данных о погибших нет до сих пор, однако даже по приблизительным подсчетам жертвами бомбардировок стали около 300 тысяч человек, а еще около 200 тысяч подверглись радиоактивному облучению. Число жертв атомных бомбардировок продолжало расти каждый год от последствий лучевой болезни. Медики утверждают, что даже в наши дни эхо атомных бомбардировок продолжает сказываться на здоровье людей, унося многих из жизни, либо калеча их здоровье.

Через 10 лет после завершения войны и в память о трагедии Хиросимы 6 августа 1955 года этот город принял Первую Международную конференцию за запрещение атомного и водородного оружия.

День Хиросимы – памятная, траурная дата, отмечаемая ежегодно в Японии и по всему миру. Подготовка к ней начинается задолго проводимым ежегодно «Маршем мира», когда из разных префектур Японии в сторону Хиросимы движутся люди. Заканчивается марш в центре города. В Хиросиме проходят церемонии памяти, минута молчания, возложение венков и цветов к мемориалу, воздвигнутому в центре города в память о сотнях тысяч заживо сожженных в пекле атомного шторма людей. Здесь, в центре города, сохранен участок с руинами, оставшимися после атомного взрыва, а также разбит Парк Мира, в котором и установлен памятник жертвам бомбардировки. Он представляет собой бетонный шатер, как бы укрывающий погибших. Под сводом шатра установлена памятная известковая плита с надписью: «Спите спокойно, ошибка не повторится». Под плитой находится ларец с именами погибших. Возле памятника находится Мемориальный музей мира, в котором представлена наглядная экспозиция с фотоматериалами, восковыми скульптурами, демонстрирующая ужасы бомбардировки, беспомощность простых граждан, их муки от полученных ранений и ожогов.

Здесь же, в парке, открытом в 1954 году установлен и памятный поминальный колокол, удары в который призывают весь мир вспомнить погибших и сделать все, чтобы предотвратить повторение катастрофы. Колокол мира был подарен властями Хиросимы в 1985 году и городу-побратиму Волгограду (Россия). Этот колокол висит в музее-панораме «Сталинградская битва». Ежегодно в 8:15 в Волгограде трижды ударяют в этот колокол в память о жертвах атомной бомбардировки.

Хиросима стала символом пережитого ужаса применения ядерного оружия и борьбы за мир, а День Хиросимы стал именоваться Всемирным днем борьбы за запрещение ядерного оружия.

Ежегодно в этот день во многих странах мира проходят многочисленные акции против ядерного оружия и за мир во всем мире. Мероприятия, проводимые в годовщины атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, ныне направлены на то, чтобы новые поколения могли понять весь ужас, пережитый жертвами атомной катастрофы.

По материалам calend.ru.