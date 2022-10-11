11 октября отмечается Всемирный день борьбы с ожирением (World Obesity Day). Об этом сообщается на странице Европейского регионального отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Если 20-30 лет назад проблема ожирения являлась темой обсуждения отдельных людей, заботящихся о здоровом образе жизни и ведущих его, а также врачей-диетологов, то сегодня ожирение и рост числа людей с избыточным весом превратились в одну из серьезных угроз для здоровья человечества, которую нередко ставят в один ряд с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и онкозаболеваниями.

В последнее время во всем мире наблюдается рост частоты ожирения у детей и подростков: в развитых странах мира 25% подростков имеют избыточную массу тела, а 15% страдают ожирением. Избыточный вес в детстве – значимый фактор ожирения во взрослом возрасте: 50% детей, имевших избыточный вес в 6 лет, становятся тучными во взрослом возрасте, а в подростковом возрасте эта вероятность увеличивается до 80%. К 2030 году, по прогнозам ВОЗ, до 41% всего населения будут иметь избыточный вес.

В действительности ожирение – это преимущественно одно из последствий нарушения здорового образа жизни человека, приводящее к дальнейшим осложнениям и становящееся причиной других серьезных заболеваний.

ВОЗ еще в 1997 году признала тот факт, что ожирение переросло в эпидемию глобального характера. Начиная с этого момента, врачи проводят интенсивную кампанию по просвещению населения о проблеме избыточного веса и ожирения, разъясняя людям причины, приводящие к ожирению, информируя о последствия ожирения, а также о мерах по его профилактике и способах лечения.

Само по себе ожирение несет с собой целый спектр проблем для человека. Во-первых, избыточный вес приводит к заболеваниям опорно-двигательного аппарата, так как нагрузка на суставы и кости становится повышенной или даже чрезмерной. Во-вторых, избыточный вес сказывается и на интенсивности здоровой физической активности, которая снижается. В-третьих, накопление в организме жиров, наряду со снижением физической активности, приводит к увеличению риска сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, диабета.

Помимо физических проблем, ожирение приносит еще и проблемы психологического характера, связанные с развитием множества комплексов, что негативно сказывается на нервной системе человека.

Уже ни для кого не является секретом тот факт, что основной причиной ожирения становится неправильный образ жизни, выражающийся в малоподвижности, неправильном питании и нахождении в условиях постоянной стрессовой ситуации. При наличии целого комплекса причин, способствующих ожирению, очевидным становится и то, что профилактика и лечение ожирения возможны только комплексными методиками, включающими в себя устранение стрессовой ситуации, тренинги по развитию стрессоустойчивости, разработку индивидуальной диеты, а также распорядка дня с неизменным условием включения в него здоровых физических нагрузок.

Отдельные ситуации, бесспорно, требуют и медикаментозного лечения, но связаны они преимущественно с нарушением работы эндокринной системы, а также гормональными нарушениями.

На страницах Интернета можно встретить информацию о том, что существуют Дни борьбы с ожирением, отмечаемые не только 11 октября, но и 25 мая, и 26 ноября, однако именно 11 октября стал Всемирным, поскольку провозглашался Всемирной организацией здравоохранения.

Традиционно в этот день учреждения здравоохранения по всему миру организуют мероприятия профилактической направленности: лекции, семинары, раздачу наглядной информации. Нередко вопросы, связанные с борьбой с ожирением становится и темой телевизионных передач.

По материалам calend.ru.