3 февраля отмечается Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. Для большинства людей название это однозначно и правильно воспринимается, как Всемирный день борьбы с нецензурной бранью.

Дело в том, что «ненормативная лексика» – понятие несколько более широкое, чем просто нецензурная лексика (брань). Оно включает в себя и такие понятия, как «жаргон» и «сленг», которые в отличие от нецензурной лексики не являются запрещенными к употреблению в общественных местах, не воспринимающиеся как асоциальное поведение, но, тем не менее, выходят за рамки общепринятых норм речи.

Ни для кого не секрет, что жаргон и сленг характерны для определенных социальных групп, выделяемых по возрасту, профессиональной принадлежности, роду деятельности или хобби. Те или иные сленговые выражения нередко становятся частью повседневного общения, выходя за рамки сленговых групп («не наезжай», «не тормози», «лузер», «хакнул», «завис», «не в масть», «кича», «туса» и т.д.).

Другое дело – та часть ненормативной лексики, которая представляет собой нецензурную брань. Эта лексика именуется также как бранная или матерная лексика. Несмотря на то, что в русском языке существует всего 3 или 4 корня матерных слов (лингвисты расходятся здесь во мнении), образуют они довольно широкий спектр слов, употребление которых является нарушением действующего законодательства РФ. Подобные слова не допускаются к употреблению в общественных местах, а также в СМИ.

Обсценная (ненормативная, нецензурная) лексика включает в себя непристойные, грязные, похабные, бесстыдные, вульгарные, распутные выражения, употребление которых не только противоречит законодательству, но и является примером асоциального поведения, вызывающего негативную оценку со стороны общества, осуждение.

Однозначно негативную оценку ненормативной лексике дает и церковь, относя брань к греху сквернословия, распущенности и вседозволенности, разрушающему душу человека.

Так почему же несмотря на то, что нецензурная лексика нарушает все основные виды социальных норм: правовые, моральные, религиозные, она уверенно укоренилась в нашем языке и тенденции к ее искоренению пока не наблюдается?

Дело в том, что для ответа на этот вопрос следует заглянуть в корень зла. Известно, что три (или четыре) слова, ставшие корнями для нецензурной лексики, изначально отражали суть интимной жизни, половые отношения, что с приходом христианской морали стало табуированной темой, а в период язычества эти слова могли носить ритуальный смысл и просто так ими «кидаться» также было нельзя. Многие лингвисты и психологи сходятся во мнении, что матерные выражения являются энергетически и эмоционально сильными.

Кто-то засилье речи нецензурной лексикой связывает с оскудением словарного запаса, кто-то – с распущенностью, вседозволенностью и отсутствием действенных регуляторов. Однако большинство психологов сходятся во мнении, что чаще всего матерные выражения являют собой спонтанную речевую реакцию на нестандартную или неожидаемую, непрогнозируемую действительность. То есть, в подобном случае, нецензурное выражение – некий элемент психологической разрядки, антистрессовая реакция.

Беда в том, что искоренить ненормативную лексику просто запретом невозможно. Нужен сильный внутренний самоконтроль, возможность выразить чувства или свое отношение к окружающей действительности иначе. Проблемой современного общества становится и употребление матерных выражений подростками, которые буквально «сыплют» им в разговоре со сверстниками. Для них – это неоправданная попытка казаться старше, увереннее, самодостаточнее, сильнее. В отличие от взрослых, большинство из которых отдает себе отчет в том, что нецензурные выражения – это дурной тон и употреблять их, если уж и приходится, то только в крайних случаях с твердым пониманием того, где и как, многие подростки используют эти вульгарные выражения, вообще не привязывая их к ситуации, то есть «разговаривают матом».

Так как же бороться с нецензурной бранью? Наряду с мерами воспитательного характера, работой над самоконтролем, более вдумчивым построением воспитательного процесса в семье, поддержкой со стороны системы образования и государственных органов требуется и целенаправленная государственная политика в области семьи и культуры. Нельзя обойтись и без участия в решении этого вопроса представителей церкви, беседы и разъяснения которых будут крайне важны для верующих семей. Правовые нормы также необходимы в качестве жесткого регулятора для тех, кто ведет себя агрессивно и пренебрежительно относится к правам окружающих, особенно детей и подростков.

На Руси, к слову, на законодательном уровне применялись меры наказания к злостным сквернословам еще во времена царей Василия III и Ивана IV Грозного. Тех, кто злостно сквернословил в публичных местах, могли подвергнуть даже порке.

Поэтому помимо запрета на использование бранных слов важно формирование коллективного осознания культуры общения и отказ от нецензурной лексики. Первым и важным шагом должно стать понимание того, что знание этих слов – не есть повод к их бездумному употреблению, так же, как и наличие в магазине спиртного и табака – не повод выпить и покурить… Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой станет одним из шагов на пути к очищению нашего языка и души, если мы осознанно постараемся очистить свою лексику от постыдных слов.

По материалам calend.ru.