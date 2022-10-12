12 октября во многих странах отмечается Всемирный день борьбы с артритом, который проводится ежегодно с 1996 года по инициативе ВОЗ. Его основными целями являются привлечение внимания общественности к проблеме ревматологических заболеваний, повышение информированности об артритах во всех его формах, разъяснение необходимости профилактики, ранней диагностики, медицинской и социальной реабилитации больных этим недугом.
Сегодня медицина изменила мир людей с ревматическими болезнями. Дети, ранее обреченные на инвалидное кресло и обездвиженность, сегодня имеют все шансы вести полноценную жизнь, расти, учиться и создавать семьи. Благодаря современным возможностям большинство детей может достичь ремиссии – состояния без боли и жалоб. Для этого важно как можно раньше поставить диагноз и начать правильное лечение.
5 главных признаков
- Отек и припухлость сустава;
- боль в покое;
- ограничение объема движений;
- повышение местной температуры над пораженным участком;
- изменение цвета кожи.
Причины артрита у детей
– Вирусные и бактериальные инфекции (на фоне ОРВИ, стрептококковой, кишечной, мочеполовой инфекции или через 2-4 недели после возникают отек, боль и ограничение движений в суставе);
– ревматические болезни – юношеский идиопатический артрит, юношеский анкилозирующий спондилит и др. – связаны с нарушением работы иммунитета, иммунная система производит белки для борьбы с собственными тканями, что приводит к воспалению;
– аутовоспалительные болезни – следствие дефектного гена и неправильного функционирования врожденного иммунитета;
– травмы сустава;
– наследственные нарушения.
Что нельзя делать при подозрении на артрит
– Прогревать сустав, накладывать согревающие компрессы, посещать сауну: компрессы могут вызвать серьезную местную реакцию, ожог, а прогревание усиливает воспаление;
– накладывать лангету, фиксировать сустав в неподвижном состоянии: это приводит к быстрому развитию контрактуры, атрофии мышц вокруг сустава;
– обратная сторона – разрабатывать сустав через боль, тянуть мышцы и связки в попытке разогнуть ногу/руку: это не принесет никакой пользы, а только сильную боль и возможность травмы;
– применять иммуномодуляторы;
– пить антибиотики без подтверждения бактериальной инфекции.
В целом лечение включает следующие методы:
– немедикаментозные: режим, диета, ЛФК, ортопедическая коррекция (ортезы, стельки, корсеты);
– хирургическое лечение – эндопротезирование суставов, прочее – психотерапия, расслабляющие упражнения;
– медикаментозная терапия (НПВС, глюкокортикостероиды, метотрексат, сульфосалазин, циклоспорин, генноинженерные биопрепараты).
Принципы медикаментозной терапии
- Пошаговое назначение препаратов;
- с помощью минимальной терапии достичь ремиссии;
- оценка эффекта терапии через 3-6 месяцев, если через 6 месяцев не получен положительный результат, следует изменить лечение.
Ночные боли в суставах у детей 4-11 лет
Ребенок просыпается посреди ночи с плачем и жалуется на боль в ногах, просит погладить и через 15-20 мин засыпает. Утром абсолютно здоров, а через пару ночей ситуация повторяется. Это знакомо каждому 3-му родителю. Боли «роста» возникают у дошкольников и младших школьников, чаще у активных детей, беспокоят преимущественно в ночное и вечернее время. Причина – чрезмерная нагрузка днем на мышцы. Болят колени, голени, бедра, предплечья. Боль может быть до слез. Утром чувствует себя абсолютно здоровым.
Важно!
– суставы внешне не изменены;
– в течение дня ребенок здоров;
– анализ крови в норме.
Как помочь
– массаж, поглаживание;
– теплая расслабляющая ванна;
– снизить двигательную активность во второй половине дня;
– при выраженной боли – парацетамол или ибупрофен в возрастной дозировке.
Прогноз
– Проходят самостоятельно и бесследно;
– не влияют на рост;
– не приводят к развитию артрита и артроза.
Для уточнения диагноза и исключения других серьезных заболеваний необходимо обратиться к врачу!
Татьяна Кучина,
врач-педиатр
УЗ «Бобруйская
городская детская больница».