12 октября во многих странах отмечается Всемирный день борьбы с артритом, который проводится ежегодно с 1996 года по инициативе ВОЗ. Его основными целями являются привлечение внимания обществен­ности к проблеме ревматологических заболеваний, повышение информированности об артритах во всех его формах, разъяснение необходимости профилактики, ранней диагностики, медицинской и социальной реабилитации больных этим недугом.

Сегодня медицина изменила мир людей с ревматическими болезнями. Дети, ранее обреченные на инвалидное кресло и обездвиженность, сегодня имеют все шансы вести полноценную жизнь, расти, учиться и создавать семьи. Благодаря современным возможностям большинство детей может достичь ремиссии – состояния без боли и жалоб. Для этого важно как можно раньше поставить диагноз и начать правильное лечение.

5 главных признаков

Отек и припухлость сустава; боль в покое; ограничение объема движений; повышение местной температуры над пораженным участком; изменение цвета кожи.

Причины артрита у детей

– Вирусные и бактериальные инфекции (на фоне ОРВИ, стрептококковой, кишечной, мочеполовой инфекции или через 2-4 недели после возникают отек, боль и ограничение движений в суставе);

– ревматические болезни – юношеский идиопатический артрит, юношеский анкилозирующий спондилит и др. – связаны с нарушением работы иммунитета, иммунная система производит белки для борьбы с собственными тканями, что приводит к воспалению;

– аутовоспалительные болезни – следствие дефектного гена и неправильного функционирования врожденного иммунитета;

– травмы сустава;

– наследственные нарушения.

Что нельзя делать при подозрении на артрит

– Прогревать сустав, накладывать согревающие компрессы, посещать сауну: компрессы могут вызвать серьезную местную реакцию, ожог, а прогревание усиливает воспаление;

– накладывать лангету, фиксировать сустав в неподвижном состоянии: это приводит к быстрому развитию контрактуры, атрофии мышц вокруг сустава;

– обратная сторона – разрабатывать сустав через боль, тянуть мышцы и связки в попытке разогнуть ногу/руку: это не принесет никакой пользы, а только сильную боль и возможность травмы;

– применять иммуномодуляторы;

– пить антибиотики без подтверждения бактериальной инфекции.

В целом лечение включает следующие методы:

– немедикаментозные: режим, диета, ЛФК, ортопедическая коррекция (ортезы, стельки, корсеты);

– хирургическое лечение – эндопротезирование суставов, прочее – психотерапия, расслабляющие упражнения;

– медикаментозная терапия (НПВС, глюкокортикостероиды, метотрексат, сульфосалазин, циклоспорин, генноинженерные биопрепараты).

Принципы медикаментозной терапии

Пошаговое назначение препаратов; с помощью минимальной терапии достичь ремиссии; оценка эффекта терапии через 3-6 месяцев, если через 6 месяцев не получен положительный результат, следует изменить лечение.

Ночные боли в суставах у детей 4-11 лет

Ребенок просыпается посреди ночи с плачем и жалуется на боль в ногах, просит погладить и через 15-20 мин засыпает. Утром абсолютно здоров, а через пару ночей ситуация повторяется. Это знакомо каждому 3-му родителю. Боли «роста» возникают у дошкольников и младших школьников, чаще у активных детей, беспокоят преимущественно в ночное и вечернее время. Причина – чрезмерная нагрузка днем на мышцы. Болят колени, голени, бедра, предплечья. Боль может быть до слез. Утром чувствует себя абсолютно здоровым.

Важно!

– суставы внешне не изменены;

– в течение дня ребенок здоров;

– анализ крови в норме.

Как помочь

– массаж, поглаживание;

– теплая расслабляющая ванна;

– снизить двигательную активность во второй половине дня;

– при выраженной боли – парацетамол или ибупрофен в возрастной дозировке.

Прогноз

– Проходят самостоятельно и бесследно;

– не влияют на рост;

– не приводят к развитию артрита и артроза.

Для уточнения диагноза и исключения других серьезных заболеваний необходимо обратиться к врачу!

Татьяна Кучина,

врач-педиатр

УЗ «Бобруйская

городская детская больница».