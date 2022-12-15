11 декабря проводится Всемирный день больного бронхиальной астмой. Основными задачами проведения таких дней является улучшение осведомленности населения об этом заболевании, привлечение внимания общества к проблемам связанным с астмой.

Также в календаре есть еще Всемирный день борьбы против астмы, который был учрежден ВОЗ и отмечается 30 мая совместно с днем больного аллергией.

Бронхиальная астма является одним из самых распространенных хронических заболеваний во всем мире. По статистике около 5% взрослых людей болеют астмой. За последние годы количество пациентов с астмой неуклонно растет. И уменьшения числа заболеваний врачи не ожидают. И что особенно важно - от бронхиальной астмы не застрахован ни один из нас! Примерно у половины больных бронхиальная астма развивается до 10 лет, однако заболевание может возникнуть в любом возрасте.

Что такое бронхиальная астма?

Современное определение этого заболевания звучит так: бронхиальная астма — хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей, т.е. бронхов. Хроническое воспаление обуславливает развитие бронхиальной гиперреактивности или сверхчувствительности бронхов к различным раздражителям.

Причины возникновения бронхиальной астмы

Среди причин возникновения бронхиальной астмы можно назвать факторы окружающей среды, наследственную предрасположенность, вирусные и бактериальные инфекции дыхательных путей, аллергические реакции (бытовая, пыльцевая, грибковая аллергия и др.), нервные потрясения, стресс, курение, профессиональные ингаляционные вредности и т.д.

Важное значение имеют факторы, непосредственно провоцирующие приступ затрудненного дыхания, так называемые "триггеры", например, холодный воздух, аллергены, курение, в том числе и пассивное, загрязнение воздуха и т.д.

Генетическому фактору при астме уделяется большое внимание. Часто в встречаются случаи астмы в нескольких поколениях одной и той же семье. Обнаружено, что у 1/3 больных заболевание носит наследственный характер. Но многие исследования показали, что, несмотря на генетическую предрасположенность, развитие заболевания можно предотвратить.

Симптомы болезни

Астма проявляется не только эпизодами сужения просвета бронхов и удушьем, а также одышкой, свистящими хрипами в легких, нередко слышными на расстоянии, сухим кашлем, чувством стеснения в груди, особенно ночью или рано утром. Зачастую, в начале заболевания пациента беспокоит только приступообразный сухой кашель.

Диагностика бронхиальной астмы

Если вас или ваших близких беспокоят какие-то из симптомов, вы сами или кто-то из ваших кровных родственников болеет аллергией, то проведение спирографии поможет вашему лечащему врачу в постановке диагноза и назначении лечения. При необходимости лечащий врач может направить пациента на консультацию к пульмонологу или аллергологу.

Контроль над болезнью

Бронхиальная астма – болезнь, которую можно хорошо контролировать.

Контролировать - значит подобрать такое лечение, которое позволит пациенту жить так, как если бы он был здоров. Жить с диагнозом бронхиальной астмы и страдать от приступов удушья не одно и то же. Но методы лечения при этом заболевании совсем не такие, как при простуде, и чем раньше начато лечение, тем больше его эффективность. Поскольку астма является хроническим заболеванием, оно требует длительного и серьезного лечения. На данном этапе развития мировой медицины эту болезнь, к сожалению, не научились еще излечивать окончательно. Зато разработаны способы лечения, которые при правильном применении помогут избавиться от мучительных приступов удушья, вызовов «Скорой», попаданий в больницы. Бронхиальная астма не относится к заболеваниям, по своей природе приводящим к инвалидности.

Лечение бронхиальной астмы

Успех в лечении бронхиальной астмы зависит в равной мере от врача и от пациента. Поэтому очень важно формирование партнерских, доверительных отношений между лечащим врачом и пациентом. Основная цель лечения - контроль за течением заболевания и для достижения этой цели понадобятся усилия от врача и от пациента.

Идеальным методом лечения было бы исключить контакт факторами риска, но это не всегда возможно сделать. От некоторых избавиться относительно легко, во всяком случае, возможно (курение, контакт с животными). Воздействие других можно ограничить хотя бы в собственном доме. Но полностью избавиться от контакта с некоторыми факторами невозможно (домашняя пыль, в том числе клещи домашней пыли, пыльца, плесневые грибки, загрязнение воздуха, респираторные инфекции и т.д.). Соблюдение рекомендаций по созданию в доме гипоаллергенного быта поможет добиться того, что дозы лекарств, необходимых для нормального самочувствия, будут минимальными.

Бронхиальная астма по своей природе заболевание изменчивое. Симптомы могут появляться и исчезать иногда даже без лечения, обострения могут развиваться стремительно или постепенно, выглядеть как приступы удушья или как усугубление уже привычных симптомов, таких как одышка. Чтобы правильно оценить симптомы и эффективность лечения, увидеть ранние признаки надвигающегося обострения и вовремя принять меры, существует достаточно простой метод, чтобы его мог применять сам больной. Он называется пикфлоуметрия. Это не совсем привычное слово обозначает измерение пиковой скорости выдоха при помощи небольшого несложного прибора, который называется пикфлоуметром. Современные пикфлоуметры недорого стоят, портативные, они являются идеальным выбором для ежедневной оценки выраженности бронхиальной обструкции пациентами в домашних условиях.

Лекарства для лечения астмы делятся на две основные группы: противовоспалительные и бронхорасширяющие. Противовоспалительные препараты, их называют базисными, уменьшают воспаление бронхов – главную причину болезни; постепенно снижают частоту приступов и обострений. Их действие нарастает на протяжении года!!! Для успешного лечения базисные препараты надо принимать регулярно и длительно независимо от самочувствия, дозу менять только после согласования с лечащим врачом.

Прием лекарств, расширяющих дыхательные пути, показан только при необходимости (они устраняют приступы спазмов бронхов). Их действие быстрое, но непродолжительное.

Немедикаментозная терапия

Для улучшения функции легких используются специальные упражнения – дыхательная гимнастика. Существуют различные специальные методики дыхания. Используются дренажные упражнения с форсированным удлиненным выдохом. Лечащий врач также может порекомендовать лечебную физкультуру, массаж, закаливание.

Победа над астмой

Даже самый умный и знающий врач не сумеет помочь, если пациент не станет выполнять рекомендации. Чем больше пациент и его близкие знают о заболевании, если человек понимает, какое лекарство для чего служит, чем лучше он умеет пользоваться ингаляторами, тем выше успех лечения.

Болезнь должна быть под контролем!

Врач-аллерголог-иммунолог

УЗ «Бобруйская городская поликлиника №1»

Бежиташвили Н.В.